СБУ не станет запрещать Ле Пен въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) не станет запрещать кандидату на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен въезд на Украину после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав РФ.



«Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД) было принято коллегиальное решение - в данный момент не запрещать въезд», — заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Трачук, передает ТАСС.



Ранее в СБУ заявили, что не запрещали въезд в страну заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому.

