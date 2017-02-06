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СБУ не станет запрещать Ле Пен въезд на Украину

Лидер французского «Народного фронта» высказывалась о законности возвращения Крыма в состав РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) не станет запрещать кандидату на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен въезд на Украину после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав РФ.

«Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД) было принято коллегиальное решение - в данный момент не запрещать въезд», — заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Трачук, передает ТАСС.

Ранее в СБУ заявили, что не запрещали въезд в страну заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

СБУ не станет запрещать Ле Пен въезд на Украину

Лидер французского «Народного фронта» высказывалась о законности возвращения Крыма в состав РФ

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