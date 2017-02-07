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Миллионные штрафы для пиратов отменяются

Минкультуры предлагает послабления для продавцов контрафакта, которые попались в первый раз. Но это коснется только индивидуальных предпринимателей

Фото: Getty Images/Julie Thurston Photography

Предусмотренные Гражданским кодексом (ГК) наказания для пиратов не соответствуют Конституции, постановил Конституционный суд. Минкультуры уже предложило поправки в ГК.

В 2014 году индивидуальный предприниматель (ИП) из Алтайского края Юлия Любивая продала диск Стаса Михайлова. За это московское ООО «Квадро-Паблишинг» предъявило ей иск на 1,79 млн рублей. Диск оказался контрафактным, столичное ООО владеет правами на записанные на нем песни. Суд уменьшил сумму компенсации до 15 тыс. рублей — учтя, что на попечении нарушительницы находится трехлетний ребенок-инвалид. «Квадро-Паблишинг» подало апелляцию, но вышестоящие инстанции оставили решение в силе. Дело всё еще тянется. Теперь «Квадро-Паблишинг» претендует на 859 тыс. рублей — половину изначально запрошенной суммы.

Строго по закону московская фирма права. Правообладатель может потребовать от продавца контрафакта не возмещение убытков, а так называемую компенсацию. По ст. 1301 Гражданского кодекса она не зависит от суммы ущерба и составляет от 10 тыс. до 5 млн рублей за каждый факт нарушения. При этом нарушением можно считать каждый проданный диск или даже каждую песню. Продал MP3-диск со 179 песнями — получи иск на 1,79 млн рублей.

Один из судей Арбитражного суда Алтайского края обратился с запросом в Конституционный суд. Он сообщил, что в России в производстве находится 17 тыс. исков, где правообладатели требуют именно компенсацию. По мнению судьи, фиксированный нижний предел компенсации иногда делает наказание несоразмерным проступку. В декабре прошлого года Конституционный суд постановил, что Гражданский кодекс противоречит сразу девяти статьям Конституции России. В том числе основополагающим положениям о правах и свободах человека как высшей ценности. Законодателям поручили поправить кодекс.

В начале февраля Министерство культуры подготовило поправки в ст. 1252 ГК. Суд получит право назначать компенсацию ниже нижнего предела, указанного в кодексе, если нарушитель — ИП, если нарушение им совершено впервые и пиратство для этого ИП «не являлось существенной частью предпринимательской деятельности».

В Минкультуры не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

— Российское авторское общество поддерживает изменения, — сообщил гендиректор РАО Максим Дмитриев. — Они направлены на устранение пробела в законодательстве, который допускает возможность в некоторых случаях взыскивать в суде компенсацию, многократно превышающую размер причиненных правообладателю убытков.

Предложенные поправки в ГК означают неравноправие компаний и ИП, отмечает сертифицированный оценщик интеллектуальной собственности Александр Костин.

— За одинаковое нарушение интеллектуальных прав юридическое лицо должно будет выплатить существенно более высокую компенсацию, — отметил он. — И в этих случаях правообладатели, злоупотребляя правом, выставляют такие суммы к возмещению, что грустно становится, — добавил Александр Костин.

Проект поправок, предлагаемый Минкультуры, не отражает реальной потребности в совершенствовании законодательства, считает омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов.

— Решение Конституционного суда касалось иска к ИП — и только индивидуальных предпринимателей коснутся поправки Минкульта, — отметил Семенов. — Для юрлиц и физических лиц — не ИП — всё останется по-старому. Но теперь считать указанные нормы конституционными для ООО или физлиц как минимум странно.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Миллионные штрафы для пиратов отменяются

Миллионные штрафы для пиратов отменяютсяМинкультуры предлагает послабления для продавцов контрафакта, которые попались в первый раз. Но это коснется только индивидуальных предпринимателей

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