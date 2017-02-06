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Понедельник,
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AliExpress изменил правила доставки товаров дороже $2 в РФ

С 7 февраля опция «эконом-доставка» будет недоступна для большинства покупок

Китайский интернет-гипермаркет AliExpress изменил правила бесплатной доставки товаров в Россию.

Как сообщается в пресс-релизе компании, c 7 февраля в отношении клиентов из РФ вводится новая логистическая политика, предусматривающая обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым товарам, стоимость которых превышает $2.

Таким образом, опция «эконом-доставка» будет недоступна для большинства товаров, а в Белоруссии и на Украине — для всех товаров.

Поводом для применения новых правил заказа товара послужили участившиеся случаи воровства посылок в отделениях «Почты России». Причем в настоящее время участились случаи, когда покупатель требует вернуть деньги за якобы недоставленный товар, пользуясь тем, что перемещение посылки не отслеживается. 

В AliExpress считают, что эта мера позволит усовершенствовать надежность и качество сервиса доставки.

AliExpress.com — крупнейший онлайн-ритейлер, входящий в Alibaba Group. Он продает товары в розницу и мелким оптом. Ежемесячная аудитория сервиса — более 22 млн пользователей.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

AliExpress изменил правила доставки товаров дороже $2 в РФ

С 7 февраля опция «эконом-доставка» будет недоступна для большинства покупок

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