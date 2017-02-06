AliExpress изменил правила доставки товаров дороже $2 в РФ

Китайский интернет-гипермаркет AliExpress изменил правила бесплатной доставки товаров в Россию.



Как сообщается в пресс-релизе компании, c 7 февраля в отношении клиентов из РФ вводится новая логистическая политика, предусматривающая обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым товарам, стоимость которых превышает $2.



Таким образом, опция «эконом-доставка» будет недоступна для большинства товаров, а в Белоруссии и на Украине — для всех товаров.



Поводом для применения новых правил заказа товара послужили участившиеся случаи воровства посылок в отделениях «Почты России». Причем в настоящее время участились случаи, когда покупатель требует вернуть деньги за якобы недоставленный товар, пользуясь тем, что перемещение посылки не отслеживается.

В AliExpress считают, что эта мера позволит усовершенствовать надежность и качество сервиса доставки.



AliExpress.com — крупнейший онлайн-ритейлер, входящий в Alibaba Group. Он продает товары в розницу и мелким оптом. Ежемесячная аудитория сервиса — более 22 млн пользователей.

