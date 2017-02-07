Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

Россиянам, сдающим жилье, предлагают выдавать патент, который позволит им платить фиксированную сумму вместо стандартных 13% от дохода. Сейчас соответствующее предложение находится в Минпромторге.



В то же время в России уже сейчас действует система упрощенного налогообложения, воспользоваться которой могут арендодатели, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели (ИП): вместо 13% они платят 6% от дохода.

В чем разница между арендой жилплощади у физического или юридического лица, как правильно оформлять документы для уплаты налогов от сдачи жилья, а также что даст квартиросъемщикам и арендодателям введение патента — в инфографике «Известий».

