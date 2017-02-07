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Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

В каких случаях вместо 13% от дохода можно заплатить 6% и что даст арендодателям и съемщикам введение патента — в инфографике «Известий»

Россиянам, сдающим жилье, предлагают выдавать патент, который позволит им платить фиксированную сумму вместо стандартных 13% от дохода. Сейчас соответствующее предложение находится в Минпромторге.

В то же время в России уже сейчас действует система упрощенного налогообложения, воспользоваться которой могут арендодатели, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели (ИП): вместо 13% они платят 6% от дохода. 

В чем разница между арендой жилплощади у физического или юридического лица, как правильно оформлять документы для уплаты налогов от сдачи жилья, а также что даст квартиросъемщикам и арендодателям введение патента — в инфографике «Известий». 

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья В каких случаях вместо 13% от дохода можно заплатить 6% и что даст арендодателям и съемщикам введение патента — в инфографике «Известий»

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