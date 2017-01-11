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Квартиру за долги

Эксперт Алексей Макрушин — о предложении Минюста изымать у злостных неплательщиков единственное жилье

Фото: youtube.com/vesti

Минюстом России подготовлен законопроект, допускающий возможность изъятия единственного жилья должников. Норма касается любых долгов — по кредитам, алиментам, оплате жилищно-коммунальных услуг. Нужно понимать, что изъятие жилья — экстренная мера, работающая, когда все другие возможности погашения долгов исчерпаны. Ее применение допустимо только по решению суда, когда у должника нет другого имущества, заработная плата несоразмерна с его обязательствами, а размер и стоимость жилья явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности должника и его семьи в жилище. Тем не менее законопроект принципиально меняет сложившуюся практику и уже вызвал бурные дискуссии в социальных сетях и медиа.

Кого же мы должны защищать: должников или кредиторов? Может быть, должник — это бабушка, взявшая возле метро кредит в тысячу рублей и неспособная расплатиться. А может, сосед-алкоголик, не платящий за жилищно-коммунальные услуги, или работающий мужчина, сознательно не возвращающий кредит или не платящий алименты, так как он понимает, что ничем не рискует. Жизненные ситуации бывают разные, и разбираться со всеми обстоятельствами должен суд. При этом важно понимать, кто заплатит за должников. 

Если человек не платит за жилищно-коммунальные услуги, за него приходится платить другим потребителям. Всех раздражают платежи за общедомовые нужды, но они и формируются в основном за счет тех, кто не платит или «скручивает» показания приборов учета. В результате управляющие компании и ресурсоснабжающие организации вынуждены закладывать в свои цены недосбор платежей. С кредитами очень похоже — если возврат кредитов вырастет на 1%, то и ставки по кредитам для населения начнут снижаться. Недаром самые низкие ставки у ипотечных кредитов, по которым жилье может быть изъято по гораздо более простой процедуре. В конечном счете за должников платят не банк и не государство, а мы сами — когда приходим получать кредит или вносить квартплату. Нам пора понять, что, поощряя неплательщиков, мы вредим прежде всего тем, кто платит добросовестно, как бы тяжело ему ни было.

Что же будет с теми людьми, которые выселяются из единственного жилья? Не придется ли им жить на улице? Нет, не придется. Продажа квартиры будет возможна только в том случае, если это имеет смысл: долг составляет более 5% ее стоимости, а площадь квартиры более чем вдвое превышает нормы проживания, составляющие в разных регионах от 14 до 18 кв. м на человека. Передаваемая должнику сумма, вырученная от продажи квартиры, должна быть достаточна для покупки другого жилья меньшей площади. После продажи квартиры должникам перечисляются вырученные средства и дается три месяца на покупку новой квартиры. Если должник не смог или не захотел покупать новое жилье, средства передаются муниципалитету, который обязан не позднее чем через два месяца обеспечить должника и его семью новым жильем.

Такой подход вполне соответствует Конституции, ст. 40 которой гласит, что каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно лишен жилища. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

Хочется заострить внимание на обеспечении людей «социальным» жильем, ведь в нем нуждаются не только должники, но и те, кто живет в аварийных и ветхих домах или не имеет возможности купить собственное жилье. Проблема расселения аварийных домов решается за счет бюджета, но ни у какого бюджета не хватит денег, чтобы купить новое жилье всем, чьи дома придут в негодность, ведь скоро из строя начнут массово выходить хрущевки, построенные в 60-х годах прошлого века. Многие люди живут вообще без собственного жилья, арендуя его на рынке, — есть ли у государства обязательства по отношению к ним? В то же время в стране огромное количество «бедных собственников» — людей, приватизировавших дорогостоящее жилье, но не способных оплачивать даже его содержание. Надо ли помогать им оплачивать жилищно-коммунальные услуги, если у них есть возможность выручить хорошие деньги от продажи жилья и переезда в более дешевый район? Это сложные вопросы, на которые нет простых ответов.

Правительство очень осторожно подходит к вопросу изменения порядка предоставления льгот и гарантий для нуждающихся, при этом движение в сторону системы обеспечения жильем, характерной для западных стран, представляется неизбежным. Вместе с завершением программы расселения граждан из аварийного жилья все более актуальным становится вопрос строительства «социального» жилья, которое предоставляется в аренду за доступную, «социальную» плату всем нуждающимся — и переселяемым из социального жилья, и тем же должникам, и просто малоимущим гражданам. Важно, что это жилье не передается в собственность, а предоставляется на тот период, пока человек не сможет позволить купить себе собственную квартиру. Такой подход позволит решать проблемы не отдельных семей, а в целом всех нуждающихся в крыше над головой.

Пока законопроект Минюста — всего лишь проект, и пройдет еще много обсуждений, прежде чем закон будет принят. Вместе с тем затронутые в нем вопросы очень важны и своевременны, ведь их решение позволит сделать нашу жизнь чуточку дешевле.

Автор — руководитель рабочей группы экспертного совета по развитию ЖКХ при правительстве РФ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // среда, 11 января 2017 года

Квартиру за долги

Квартиру за долгиЭксперт Алексей Макрушин — о предложении Минюста изымать у злостных неплательщиков единственное жилье

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