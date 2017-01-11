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Банкротство физлиц обойдется банкам в 15,5 млрд рублей

В такую сумму оценивается общая задолженность потенциально неплатежеспособных россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей, подсчитали для «Известий» в Национальном центре банкротств (НЦБ). Эта сумма может быть либо полностью списана, либо реструктуризирована, что влечет за собой потери для кредитных организаций. Впрочем, сами банки и эксперты считают, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.

По оценкам НЦБ, общая сумма долга попадающих под закон о банкротстве граждан перед кредитными организациями составляла на 1 декабря 15,46 млрд рублей. В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

Директор НЦБ Дмитрий Токарев считает, что из всех поступающих заявлений на признание банкротом несостоятельными смогут объявить себя только 80%. Впрочем, пока этот показатель существенно ниже. По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря прошлого года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь около 1,5 тыс.

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой заемщик с суммой долга больше 500 тыс. рублей.

— Решение о списании или несписании принимается после рассмотрения отчета финансового управляющего. Но обычно это определяется только через полгода после введения процедуры, — напомнил Дмитрий Токарев.

Потенциал для роста числа удовлетворенных заявлений существует. Сейчас процедурой предусмотрены два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно вносить ежемесячные платежи. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

По словам Дмитрия Токарева, от банкротства граждан выигрывают практически все участники процесса.

— Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать «вбелую». Для банков это означает, что плохая просрочка списывается, а это упрощает процедуру кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и сохранить семью, — рассуждает глава НЦБ.

С ним соглашаются представители трех крупнейших банков, среди клиентов которых потенциально наибольшее число банкротов (Сбербанк, ВТБ24 и «Русский стандарт»).

По словам начальника управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгения Акимова, потери банка от дефолтных кредитов не связаны напрямую с институтом банкротства, а возможность граждан объявлять себя несостоятельными не повлияла на возвратность долгов в абсолютном выражении.

— Для банков банкротство — всего лишь еще один инструмент урегулирования проблемных долгов. Он более эффективен с точки зрения скорости возврата, минимизации издержек и возможности очистки баланса от невозвратных кредитов по сравнению с другими инструментами, например исполнительным производством. Поэтому можно говорить о его положительном влиянии на показатели деятельности банка, — считает Евгений Акимов.

Реальные потери Сбербанка он оценить затруднился, отметив, что процедура банкротства весьма длительна, а сам институт существует чуть менее года. В ВТБ24 заявили, что «в настоящее время риски банка по данному направлению находятся на стабильно низком уровне».

В банке «Русский стандарт» подчеркивают, что банкротство гражданина — это обычно крайняя мера, которая применяется, когда долги есть перед несколькими кредитными организациями, а общая сумма задолженности весьма велика.

Доля потенциальных банкротств в кредитных портфелях банков незначительна. Например, в «Русском стандарте» сообщили, что только 0,37% от общего количества должников банка заявили о своем банкротстве.

Из данных ЦБ следует, что в целом доля безнадежных долгов, по которым россияне могут объявить себя банкротами, составляет всего 1,5% от объема просроченной до 90 дней и более задолженности. Традиционно именно просрочка «90+» считается невозвратной, на 1 декабря этот показатель составлял 1,014 трлн рублей.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Банкротство физлиц обойдется банкам в 15,5 млрд рублей

Банкротство физлиц обойдется банкам в 15,5 млрд рублейВ такую сумму оценивается общая задолженность потенциально неплатежеспособных россиян

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