Франсуа Фийон извинился за наем своей жены и детей в парламент

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон принес извинения за устройство на работу в парламент своей супруги Пенелопы Фийон. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже.

«Это было ошибкой. И я прошу прощения у французов», — приводит ТАСС слова политика.

При этом он заявил, что его жена честно отработала помощником депутата все 15 лет и ее зарплата составляла €3,6 тыс.

Кроме того, кандидат от партии «Республиканцы» сообщил, что он не станет отказываться от участия в президентской гонке.