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Франсуа Фийон извинился за наем своей жены и детей в парламент

Французский политик признал, что его решение было ошибкой

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон принес извинения за устройство на работу в парламент своей супруги Пенелопы Фийон. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже.

«Это было ошибкой. И я прошу прощения у французов», — приводит ТАСС слова политика.

При этом он заявил, что его жена честно отработала помощником депутата все 15 лет и ее зарплата составляла €3,6 тыс.

Кроме того, кандидат от партии «Республиканцы» сообщил, что он не станет отказываться от участия в президентской гонке.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Франсуа Фийон извинился за наем своей жены и детей в парламент

Французский политик признал, что его решение было ошибкой

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