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Сборная России досрочно победила в медальном зачете Универсиады

Российские хоккеистки, обыграв представительниц Канады, принесли национальной команде 23-е золото

Победа сборной России над канадками 4:1 в финальном матче хоккейного турнира позволила российской команде досрочно выиграть медальный зачет Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Ближайшим соперником является сборная Казахстана, получившая в ходе соревнований 10 золотых наград. При этом разыграть в ходе Универсиады осталось только 16 комплектов медалей. 

Сборная Казахстана максимально может выиграть еще 13 медалей высшего достоинства, но не сможет догнать РФ по количеству серебряных наград.

В активе российских спортсменов: 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимает Казахстан (10–6–11), третье — Южная Корея (8–4–5), четвертое — Япония (6–12–9), пятое — Польша (5–2–4).

В десятке также: Италия (4–0–0), КНР (3–2–2), Франция (3–2–2), Белоруссия (3–2–1) и Украина (2–2–4).

Универсиада в Алма-Ате продлится до 8 февраля.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Сборная России досрочно победила в медальном зачете Универсиады

Российские хоккеистки, обыграв представительниц Канады, принесли национальной команде 23-е золото

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