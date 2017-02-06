Сборная России досрочно победила в медальном зачете Универсиады

Победа сборной России над канадками 4:1 в финальном матче хоккейного турнира позволила российской команде досрочно выиграть медальный зачет Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.



Ближайшим соперником является сборная Казахстана, получившая в ходе соревнований 10 золотых наград. При этом разыграть в ходе Универсиады осталось только 16 комплектов медалей.



Сборная Казахстана максимально может выиграть еще 13 медалей высшего достоинства, но не сможет догнать РФ по количеству серебряных наград.



В активе российских спортсменов: 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимает Казахстан (10–6–11), третье — Южная Корея (8–4–5), четвертое — Япония (6–12–9), пятое — Польша (5–2–4).



В десятке также: Италия (4–0–0), КНР (3–2–2), Франция (3–2–2), Белоруссия (3–2–1) и Украина (2–2–4).



Универсиада в Алма-Ате продлится до 8 февраля.



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