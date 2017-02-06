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СК проверяет информацию о еще одной «группе смерти» в соцсетях

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

СУ СК РФ по Москве проводит доследственную проверку по факту сообщений СМИ о группе «ВКонтакте», в которой несовершеннолетних якобы склоняли к самоубийству.

По данным следствия, мать девочки обнаружила на странице дочери переписку с администраторами группы на тему суицида. Школьница 16 лет уже трижды пыталась покончить с собой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки будет дана оценка всем действиям администраторов данной группы в социальной сети. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В прошлом году широкий общественный резонанс вызвала история с появлением так называемых «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте».  Их создателем являлся Филипп Будейкин, известный в интернете под псевдонимом Филипп Лис. 

По данным следователей, с декабря 2013 по май 2016 года в соцсети «ВКонтакте» было создано восемь закрытых сообществ, где пропагандировались суициды. Согласно расследованию, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства.

Следственный комитет сообщил о задержании в подмосковном Солнечногорске 21-летнего Будейкина в середине ноября 2016 года. Через день после задержания его этапировали в Петербург.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

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    Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

    СК проверяет информацию о еще одной «группе смерти» в соцсетях

    По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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