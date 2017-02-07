Сенатор Пушков: Киев будет прорываться в Европу с Бандерой наперевес

Политик прокомментировал слова Ярослава Качиньского о том, что Украина не войдет в ЕС, поддерживая культ личности людей, совершавших геноцид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание польского политика Ярослава Качиньского, заявившего, что Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности Степана Бандеры, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Качиньский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич», — написал Пушков в Twitter.
Качинский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич..— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 февраля 2017 г.
Также сенатор отметил, что Киев оказался перед «выбором», и предположил, что прорываться в Европу Украина все же будет «с Бандерой наперевес».
Киев стоит перед выбором: не попасть в Европу с Бандерой или не попасть в Европу без Бандеры. Думаю, будут прорываться с Бандерой наперевес.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 февраля 2017 г.