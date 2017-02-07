Сенатор Пушков: Киев будет прорываться в Европу с Бандерой наперевес

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание польского политика Ярослава Качиньского, заявившего, что Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности Степана Бандеры, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Качиньский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич», — написал Пушков в Twitter.

Качинский негодует: с Бандерой Украина в Европу не войдет! Но куда киевский режим без Бандеры? Нет у него другого героя. Разве что Шухевич.. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 февраля 2017 г.

Также сенатор отметил, что Киев оказался перед «выбором», и предположил, что прорываться в Европу Украина все же будет «с Бандерой наперевес».