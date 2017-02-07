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Глава Tesla и SpaceX выступил против указа Трампа о беженцах

Илон Маск, входящий в консультативный совет при президенте США, поддержал позицию американских корпораций

Американские компании SpaceX, Tesla, главой которых явдяется предприниматель Илон Маск, и еще 29 компаний присоединились к протесту бизнеса против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Таким образом, общее число подписей под документом возросло до 127.

Стоит отметить, что Маск входит в консультативный совет при президенте США. Ранее предприниматель уже выражал свое негативное отношение к запрету на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

В воскресенье 97 крупнейших американских компаний подали иск в апелляционный суд в Сан-Франциско, в котором они выступают в качестве независимой стороны, то есть могут испытать последствия судебных решений, не являясь при этом участниками процесса.

Среди подписавших документ были Apple, Microsoft, Ebay, Google, Facebook, Twitter, Ebay, Intel, Twitter, Levi Strauss, Uber и другие.

Компании утверждают, что указ президента наносит существенный ущерб американскому бизнесу и инновациям, так как затрудняет прием на работу и удержание части сотрудников американских компаний и подрывают их хозяйственную деятельность.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Глава Tesla и SpaceX выступил против указа Трампа о беженцах

Илон Маск, входящий в консультативный совет при президенте США, поддержал позицию американских корпораций

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