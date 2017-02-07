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Гутерриш: ИГ меняет тактику

Генсек ООН отметил, что в мире все еще высока угроза терактов исламистов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что несмотря на положительные результаты борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), угроза терактов все еще высока, а сама группировка меняет свою тактику.

В докладе генсека сказано, что ИГ все чаще выводит свою деятельность за пределы регионов своей активности в другие государства. При этом, отмечает Гутерриш, возрастает опасность терактов в аэропортах и самолетах, передает «Интерфакс».

Деятельность ИГ также становится все более изощренной в техническом плане, отметил генсек ООН. По его совам, террористы используют шифрование данных, «темные» веб-сайты и мессенджеры.

При этом Гутерриш отметил и положительные результаты действий против ИГ. Так, в сравнении с 2015 годом, когда ИГ получила около $500 млн за продажу углеводородов, в 2016 году террористы смогли заработать почти вдвое меньше.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Гутерриш: ИГ меняет тактику

Генсек ООН отметил, что в мире все еще высока угроза терактов исламистов

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