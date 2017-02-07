Долги граждан Украины по ЖКХ составили $850 млн

Граждане Украины, согласно данным Госстата страны, на 1 января задолжали за коммунальные услуги около 23 млрд гривен ($850 млн).

«Этот долг является рекордом», — приводит ТАСС слова экономического эксперта Александра Охрименко, который заявил, что еще год назад этот показатель был на 10 млрд гривен меньше.

Также отмечается, что на 1 января 2017 года долг бюджетных организаций по коммунальным субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляет около 22 млрд гривен ($815 млн).



Таким образом, в совокупности задолженность составляет около 45 млрд гривен.

причиной такой недоимки является рост цен на коммунальные услуги. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду — на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия — на 70%.