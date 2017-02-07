Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Долги граждан Украины по ЖКХ составили $850 млн

По словам эксперта, эта задолженность является рекордной

Граждане Украины, согласно данным Госстата страны, на 1 января задолжали за коммунальные услуги около 23 млрд гривен ($850 млн).

«Этот долг является рекордом», — приводит ТАСС слова экономического эксперта Александра Охрименко, который заявил, что еще год назад этот показатель был на 10 млрд гривен меньше.

Также отмечается, что на 1 января 2017 года долг бюджетных организаций по коммунальным субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляет около 22 млрд гривен ($815 млн).

Таким образом, в совокупности задолженность составляет около 45 млрд гривен.

причиной такой недоимки является рост цен на коммунальные услуги. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду — на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия — на 70%.

Читайте также:

Сенатор Пушков: Киев будет прорываться в Европу с Бандерой наперевес

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Долги граждан Украины по ЖКХ составили $850 млн

По словам эксперта, эта задолженность является рекордной

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке