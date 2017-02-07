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Желтый уровень опасности погоды объявили в Москве на вторник

В ночь на вторник столбики термометров в столичном регионе опускались до минус 27 градусов

Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин

Желтый уровень опасности погоды объявлен в российской столице на 7 февраля, передает сетевое издание m24.ru. Это средний уровень, который означает, что погода потенциально опасна.

В ночь на вторник столбики термометров в столичном регионе опускались до минус 27 градусов. Днем ожидается от минус 16 до минус 18 градусов.

Также прогнозируется аномально высокое атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба. Это самое высокое значение для этого дня за последние 130 лет.

Сильные морозы, пришедшие в Москву,отступят 9 февраля. МЧС рекомендует по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице, а также надевать теплую одежду и обувь.

Автомобилистам советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Желтый уровень опасности погоды объявили в Москве на вторник

Желтый уровень опасности погоды объявили в Москве на вторникВ ночь на вторник столбики термометров в столичном регионе опускались до минус 27 градусов

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