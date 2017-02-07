Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Минюст США выступит в суде в защиту миграционного запрета

Администрация Дональда Трампа будет настаивать, что имеет широкие полномочия в сфере национальной безопасности

7 февраля в суде администрация Трампа будет настаивать, что обладает широкими полномочиями в сфере национальной безопасности, и потребует отмены судебного решения, которое замораживает запрет на въезд в Штаты граждан семи преимущественно мусульманских стран.

Адвокаты министерства юстиции США заявят в апелляционном суде Сан-Франциско, что решение окружного судьи Сиэтла противоречит интересам нацбезопасности, а также является нарушением определенного конституцией разграничения полномочий.

Читайте также: 

В ЕС миграционную политику Трампа восприняли в штыки

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Минюст США выступит в суде в защиту миграционного запрета

Администрация Дональда Трампа будет настаивать, что имеет широкие полномочия в сфере национальной безопасности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке