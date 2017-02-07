Минюст США выступит в суде в защиту миграционного запрета

7 февраля в суде администрация Трампа будет настаивать, что обладает широкими полномочиями в сфере национальной безопасности, и потребует отмены судебного решения, которое замораживает запрет на въезд в Штаты граждан семи преимущественно мусульманских стран.



Адвокаты министерства юстиции США заявят в апелляционном суде Сан-Франциско, что решение окружного судьи Сиэтла противоречит интересам нацбезопасности, а также является нарушением определенного конституцией разграничения полномочий.



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