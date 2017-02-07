В Татарстане задержан глава «дочки» Татфондбанка

В Татарстане задержан директор инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Он подозревается в хищении денежных средств путем мошенничества.

Его задержание стало первым по делу, возбужденному на основании заявлений клиентов Татфондбанка. В офисе компании правоохранители провели обыски и выемку документов. Сейчас их изучают следователи, передает ProKazan.ru.



Напомним, 3 февраля полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после заявлений, полученных от клиентов «ТФБ Финанс». Причиненный ущерб оценивается в 90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что порядка 1,8 тыс. вкладчиков Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс» и не могут вернуть свои деньги.



Как ранее писали «Известия», 13 декабря банк ввел временные ограничения на снятие наличных из-за «нахлынувшего потока снятия по пластиковым картам».

После этого в банке ввели временную администрацию и объявили трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Читайте также:

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