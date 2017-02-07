Трамп: «Мы разберемся в ситуации в Донбассе»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он и его администрация разберутся в том, что происходит на востоке Украины.



«Мы не знаем достоверно о том, что там происходит», — признался Трамп, передает «Федеральное агентство новостей». При этом президент США пообещал разобраться в ситуации.



Он также добавил, что в Белом доме не знают, контролирует Москва силы ополчения в Донбассе или нет. В этом американский лидер также пообещал тщательно разобраться.



Читайте также:

Трамп: США не знают точно, что происходит на Украине

