Трамп: США не знают точно, что происходит на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что в Вашингтоне нет точной информации о том, что происходит на Украине.

Ведущий Билл О'Рейли попросил Трампа прокомментировать «расширение пророссийскими силами насилия на Украине». По версии журналиста, Трамп должен был воспринять эти события с обидой, так как они произошли после его разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает», — сказал Трамп.

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