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Тимошенко настаивает на введении военного положения в Донбассе

Лидер «Батькивщины» считает, что «хамство с торговлей с оккупированными территориями» нужно прекращать

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что в Донбассе необходимо ввести военное положение.

«Нам нужно точно принять закон об оккупированных территориях, нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях», — сказала Тимошенко, выразив уверенность, что в поддержку ее предложения выскажутся в парламенте.

Кроме того, по ее словам, Киев должен «прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями».

«Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч, но какой вопрос задают на всех этих встречах? Первый вопрос: вы говорите о войне, покажите хоть один документ, где война названа войной», — сказала Тимошенко, подчеркнув, что украинские власти сами дезориентируют весь мир относительно ситуации, которая сложилась в Донбассе.

На прошлой неделе замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что несмотря на обострение ситуации в Донбассе, введение военного положения пока не обсуждается.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что украинцы по своему образу жизни похожи на папуасов.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Тимошенко настаивает на введении военного положения в Донбассе

Лидер «Батькивщины» считает, что «хамство с торговлей с оккупированными территориями» нужно прекращать

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