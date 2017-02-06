Тимошенко настаивает на введении военного положения в Донбассе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что в Донбассе необходимо ввести военное положение.



«Нам нужно точно принять закон об оккупированных территориях, нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях», — сказала Тимошенко, выразив уверенность, что в поддержку ее предложения выскажутся в парламенте.



Кроме того, по ее словам, Киев должен «прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями».



«Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч, но какой вопрос задают на всех этих встречах? Первый вопрос: вы говорите о войне, покажите хоть один документ, где война названа войной», — сказала Тимошенко, подчеркнув, что украинские власти сами дезориентируют весь мир относительно ситуации, которая сложилась в Донбассе.

На прошлой неделе замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что несмотря на обострение ситуации в Донбассе, введение военного положения пока не обсуждается.



Ранее Юлия Тимошенко заявила, что украинцы по своему образу жизни похожи на папуасов.

