Донецк в огне

В ночь со 2 на 3 февраля Донецк вновь подвергся массированным обстрелам со стороны украинских силовиков. Снаряды разрывались в Калининском, Киевском, Куйбышевском районах и в центре города.



Дома, расположенные по Киевскому проспекту, были обстреляны из РСЗО «Град». Обошлось без жертв, но зафиксированы значительные разрушения. Другой мощный взрыв был слышен поздно вечером 2 февраля почти во всех районах Донецка. Он прогремел на Мотеле — это дорога в Макеевку. В результате двое мирных жителей погибли, более 10 ранены. Почти полностью разрушен стоящий рядом магазин, выбиты все стекла в расположенных рядом домах.

— Таких сильных выстрелов мы не знали даже в 2015 году. Страшно из дома выходить, потому что не знаешь, куда прилетит. А на работу ведь идти нужно! Мы только начали привыкать к мирной жизни и думали, что уже вот-вот война закончится, и теперь опять... Страшно! — поделилась своими эмоциями жительница Ленинского района Донецка Маргарита.

Этой же ночью под обстрел крупнокалиберной артиллерии украинских ВСУ попал железнодорожный вокзал Донецка. Несколько мин легли между домами и в частном секторе. Одна из них вызвала пожар на привокзальном рынке. Жертв нет. Все службы МЧС ДНР работают в усиленном режиме.

Фото: Дмитрий Зиньковский

— Мы живем в районе железнодорожного вокзала, и последнее время, примерно в течение года, выстрелы и взрывы были почти не слышны. Только автоматы изредка постреливали. Но то, что сейчас началось, — это просто жуть какая-то! — рассказывает жительница Куйбышевского района Анна. — У меня маленький семилетний ребенок, он расплакался, и заснуть мы с ним уже не смогли. Сколько это будет продолжаться?!

Фото: Дмитрий Зиньковский

Напомним, что на этой неделе украинская армия вновь открыла огонь из запрещенных орудий калибра 152 мм, а также систем «Ураган». Обстреливают всю территорию Донецка. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

2 февраля мишенью для украинской артиллерии стала Элеваторная улица в Буденновском районе Донецка. На этот раз не обошлось без жертв. А утром 1 февраля, примерно в 9.30, под артобстрел попала карета скорой помощи, которая везла раненного коллегу, водителя «скорой», попавшего под огонь ранее. Всего при обстреле пострадали три человека — фельдшер и оба водителя. Они в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Фото: Дмитрий Зиньковский

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За последние сутки в приемное отделение областной больницы с ранениями разной степени тяжести поступили уже семь человек. Все они стали жертвами обстрелов артиллерии ВСУ.

— Только что прилетело в район Киевского проспекта, рядом с домом упало. Один из снарядов попал в здание. Людей на улице нет. Был слышен звук падения и мощный взрыв. Все повторяется. Совсем как в 2014 году! — говорит местный житель Сергей.

Атаки на Донецк идут безостановочно с вчера 2 февраля. Обычно так выглядит артподготовка к наступательным действиям, отмечают военные эксперты. Тем не менее, как заявляют ополченцы, бойцы армии ДНР в полной боевой готовности и намерены отражать все попытки прорыва вглубь территории.