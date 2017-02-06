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Песков: Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликт

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова, прозвучавшие в телефонном разговоре Трампа и Порошенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ситуация в Донбассе является исключительно внутриукраинским конфликтом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова о «затяжном конфликте между Украиной и Россией», которые прозвучали в телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Петром Порошенко.

«Что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией: между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликт», — подчеркнул Песков.

Напомним, Трамп провел телефонные переговоры с Порошенко 5 февраля. В ходе разговора речь шла, в частности, о ситуации в Донбассе. Итогом беседы стало достигнутое согласие о необходимости полного прекращения вооруженных действий на юго-востоке Украины.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Песков: Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликт

Песков: Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликтПресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова, прозвучавшие в телефонном разговоре Трампа и Порошенко

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