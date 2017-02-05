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6 февраля
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Оливер Стоун: Киев обостряет ситуацию в Донбассе из-за Трампа

Известный голливудский режиссер призвал президента США Дональда Трампа рассекретить всю информацию по Украине

Известный американский режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о перевороте на Украине, украинском национализме и поддержке киевских властей со стороны США, заявил, что нынешние власти Украины развязали очередной конфликт в Донбассе, чтобы заручиться поддержкой нового президента США Дональда Трампа.

Режиссер отметил, что Киев пытается обвинить в новом витке конфликта Россию, в этих условиях Трампу необходимо рассекретить всю информацию по Украине, а заодно и по Сирии, чтобы общественность знала правду о происходящих событиях, передает «РИА Новости».

«Это отвратительно, что происходит, и не случайно. Трамп выиграл (выборы президента США), и правительству в Киеве нужно, чтобы он продолжал им помогать. Отсюда и осложнение обстановки в Донбассе», — сказал Стоун в эфире «Первого канала».

Он отметил, что в США люди не знают реального положения вещей. Снять гриф секретности с информации по Украине, по его словам, значило бы изолировать источник новой холодной войны.

Между тем ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться. В воскресенье в ДНР заявили о концентрации украинских сил вокруг Донецка, в район подготовки нового наступления украинских силовиков стягиваются тяжелые вооружения армии Украины.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Оливер Стоун: Киев обостряет ситуацию в Донбассе из-за Трампа

Известный голливудский режиссер призвал президента США Дональда Трампа рассекретить всю информацию по Украине

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