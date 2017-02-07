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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля

Столбики термометров в столице опустились до минус 22,7 градуса

Ночь на вторник стала самой холодной в столичном регионе с начала февраля. В Москве столбики термометров опустились до минус 22,7 градуса, в Подмосковье — до минус 27,4 градуса, передает «Ридус» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, в Волоколамске температура воздуха достигла минус 25,6, Дмитрове — минус 25,9, Можайске — минус 27,1, Клину минус 28,3 градуса.

По данным метеорологов, рекорд зимних холодов в этом году был установлен в Москве 7 января. Тогда ночью температура опустилась до минус 29,9 градуса.

Напомним, во вторник в Москве был объявлен желтый уровень опасности погоды. Это средний уровень, который означает, что погода потенциально опасна.

МЧС рекомендует по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице, а также надевать теплую одежду и обувь. Автомобилистам советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Сильные морозы, пришедшие в Москву, отступят 9 февраля.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля

Столбики термометров в столице опустились до минус 22,7 градуса

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