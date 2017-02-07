Очевидцы: активист Гальперин выпрыгнул из окна, убегая от полиции

Оппозиционный активист Марк Гальперин выпрыгнул из окна своей квартиры в Москве, пытаясь убежать от сотрудников полиции, которые проводят у него обыск. Об этом сообщают очевидцы в сети.



Ранее адвокат Гальперина Ксения Костромина, которого привлекали к уголовной ответственности за неоднократное участие в несанкционированных акциях, подтвердила факт проводимого обыска.

«В квартире Гальперина проводится обыск, но меня пока не известили, в рамках какого уголовного дела. Также пока неизвестен процессуальный статус Гальперина», — цитирует «РИА Новости» адвоката.



Представители полиции требовали, чтобы активист, проходящий по делу о неоднократных нарушениях на митингах, вышел из квартиры, передает РЕН ТВ со ссылкой на интернет-пользователей.

Однако после того как Гальперин им не подчинился, правоохранители якобы взломали дверь в его квартиру. Оппозиционер выпрыгнул с балкона, расположенного на втором этаже. Однако убежать ему не удалось: он был задержан полицейскими.

Марк Гальперин выпрыгнул со второго этажа во время задержания https://t.co/4qISnCZzT2 pic.twitter.com/t3SVjjzcPU — Гражданские силы.ру (@gr_sily) 7 февраля 2017 г.

Напомним, активист Ильдар Дадин проходил ранее по аналогичному делу. Суд признал Дадина виновным в неоднократных нарушениях во время проведения митингов в декабре 2015 года и приговорил к трем годам колонии.