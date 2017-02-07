Песков прокомментировал начало внезапной проверки боеготовности ВКС

Внезапные проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ являются постоянной практикой тестирования российских воинских подразделений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это продолжающаяся уже не первый год практика внезапных проверок», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу неоднократно отмечали положительные результаты этой практики в вопросе поддержания надлежащего уровня обороноспособности ВС России.

О внезапной проверке боеготовности по приказу главы государства во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.