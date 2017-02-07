Райкин о скандальной фразе: она вырвана из контекста моноспектакля

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назвал вырванной из контекста его фразу о «некрофильском государстве», вызвавшую накануне волну критики в адрес режиссера со стороны депутатов и интернет-пользователей.

«Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет», — цитирует «Интерфакс» народного артиста России.



По словам Райкина, речь идет про фигуру речи, которая произносится с опорой на пушкинскую строку из «Бориса Годунова»: «Они любить умеют только мертвых…».



Эта фраза употребляется, заявил артист, как «комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле», пишет «Ридус».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя словосочетание, употребленное художественным руководителем «Сатирикона», также попросил «не выдергивать из контекста» слова и не осуждать артиста.



Песков отметил, что фраза о «некрофильском государстве» была частью речи, в которую вкладывался совсем другой смысл.

«Может быть, это <…> не совсем благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста», — сказал он.