Садовничий: заседание по диссертации Мединского скоро состоится

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что заседание в МГУ по докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского пройдет в скором времени.



«Скоро будет, подождите», — ответил Виктор Садовничий на вопрос о дате проведения заседания. Его слова цитирует ТАСС.

Он также подчеркнул, что уже ознакомился с материалами по диссертации Владимира Мединского.

«Я на самом деле материалы, которые поступили, увидел 31 января. То есть совсем недавно. Поэтому я думаю, что совет, который на историческом факультете при МГУ, ВАКовский, он найдет способ, как разобрать эти материалы», — отметил ректор университета, уточнив, что решение о том, будет ли это заседание открытым для прессы, примет диссертационный совет.

В апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий обратился в Минобрнауки РФ с просьбой лишить Мединского ученой степени, заявив, что диссертация министра «не имеет научной ценности».