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Конашенков: «Все сообщения об ударах ВКС РФ по Идлибу — ложь»

Официальный представитель Минобороны РФ прокомментировал ранее появившуюся в западных СМИ информацию о том, что российские самолеты РФ якобы нанесли восемь ударов по сирийскому городу

Минобороны РФ опровергло сообщение британских СМИ о том, что авиация ВКС РФ якобы нанесла удар по сирийскому городу Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Самолеты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах — заведомая ложь», — приводит «РИА Новости» слова представителя российского оборонного ведомства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что самолеты ВКС РФ якобы нанесли восемь авиаударов по городу Идлиб, в результате которых погибли не менее 15 человек.

«Изготовлением подобных информационных вбросов, как правило, занимаются одни и те же СМИ, по единому шаблону, на регулярной основе и всегда со ссылкой на анонимных активистов «гражданской обороны», — отметил Игорь Конашенков.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Конашенков: «Все сообщения об ударах ВКС РФ по Идлибу — ложь»

Официальный представитель Минобороны РФ прокомментировал ранее появившуюся в западных СМИ информацию о том, что российские самолеты РФ якобы нанесли восемь ударов по сирийскому городу

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