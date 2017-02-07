Конашенков: «Все сообщения об ударах ВКС РФ по Идлибу — ложь»

Минобороны РФ опровергло сообщение британских СМИ о том, что авиация ВКС РФ якобы нанесла удар по сирийскому городу Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Самолеты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах — заведомая ложь», — приводит «РИА Новости» слова представителя российского оборонного ведомства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что самолеты ВКС РФ якобы нанесли восемь авиаударов по городу Идлиб, в результате которых погибли не менее 15 человек.

«Изготовлением подобных информационных вбросов, как правило, занимаются одни и те же СМИ, по единому шаблону, на регулярной основе и всегда со ссылкой на анонимных активистов «гражданской обороны», — отметил Игорь Конашенков.