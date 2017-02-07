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В Будапеште озаботились судьбой венгерского языка на Украине

В парламенте Венгрии поддержали идею законопроекта о защите языковых прав венгров Закарпатья

Один из лидеров венгерской партии «Йоббик», зампред комитета по международным делам парламента страны Мартон Генгеши заявил о поддержке инициативы представителей венгерской общины Закарпатья разработать законопроект, защищающий венгерский язык на Украине. По мнению депутата, внесенный на днях в Верховную Раду новый вариант закона «О государственном языке» представляет опасность для прав национальных меньшинств страны и является дискриминационным. Парламентарий заявил, что если Киев продолжит придерживаться нынешнего курса, венгерская партия вынесет вопрос о нарушении прав венгров на Украине на уровень ЕС.

Вызвавший недовольство венгерской общины Закарпатья проект закона "О государственном языке" предлагает сделать украинский обязательным для использования во всех органах власти и местного самоуправления, а также в школах и вузах. При этом для этнических меньшинств, проживающих в стране, сделаны лишь незначительные оговорки. 

По словам Мартона Генгеши, защита и сохранение родного языка - это неотъемлемое право каждого национального меньшинства, в том числе и венгров, проживающих в Закарпатье. 

- Это важный шаг, и мы поддерживаем инициативу наших соотечественников в рамках международного права, - заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что нынешний законопроект о языке, внесённый в Верховную Раду украинскими депутатами, «превзошел все негативные ожидания».

- Страна, которая старается приблизиться к Европейскому союзу и хочет вступить в НАТО выносит на рассмотрение языковой закон, возвращающий права человека и гражданские права фактически в средневековье. Также не стоит забывать тот факт, что подобная политика языковой дискриминации явилась причиной войны в Донбассе в 2014 году, - отметил парламентарий.

По его словам, две недели назад Совет Европы отправил Киеву письмо, в котором говорится, что Украина обязана гарантировать языковые права этническим меньшинствам.

- Если Украина не уважает права меньшинств, то вопрос о нарушении прав венгров на Украине мы обязательно сделаем достоянием всей Европы, и потребуем от официального Киева ответа, - пояснил депутат.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Будапеште озаботились судьбой венгерского языка на Украине

В парламенте Венгрии поддержали идею законопроекта о защите языковых прав венгров Закарпатья

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