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Вторник,
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Международные резервы России в январе выросли почти на $13 млрд

По данным Центробанка РФ, они достигли $390 млрд

Международные резервы России выросли в январе 2017 года на $12,844 млрд, или на 3,4%, сообщил Банк России.

По данным регулятора, их объем составил $390,585 млрд против $377,741 млрд в начале января.

Объем валютной ликвидности, полученной банками-резидентами у ЦБ РФ на возвратной основе, в январе уменьшился на $5,115 млрд, или на 44,9%, до $6,282 млрд с $11,397 млрд.

Стоимость монетарного золота в резервах в январе увеличилась на $2,742 млрд, или на 4,6%, до $62,936 млрд, его доля в резервах выросла до 16,1% с 15,9%.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ. За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — $598 млрд.

Как ранее писали «Известия», международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн уже в 2019 году при нынешних ценах на нефть, низком оттоке капитала и благоприятных внешних условиях. Такую оценку сделали в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. 

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Международные резервы России в январе выросли почти на $13 млрд

По данным Центробанка РФ, они достигли $390 млрд

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