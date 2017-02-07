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Российские Ту-22М3 с начала года уничтожили 34 объекта террористов ИГ

Авиация ВКС РФ сыграла большую роль в подрыве боеспособности и деморализации отрядов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВВС России Сергей Рудской

Российские самолеты Ту-22М3 с начала года совершили 36 вылетов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, где было уничтожено 34 объекта террористов. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Он отметил, что ВКС РФ сыграли большую роль в подрыве боеспособности и деморализации отрядов ИГ (террористическая организация запрещена в РФ).

«Самолетами Ту-22М3 совершено 36 боевых вылетов, в ходе которых уничтожено 34 объекта террористов. При активной поддержке ВКС России гарнизон правительственных войск в осажденном городе Дейр-эз-Зор существенно улучшил свое положение», — приводит «РИА Новости» слова начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Он также отметил, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации с начала года уничтожили 4608 объектов террористов ИГ.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Российские Ту-22М3 с начала года уничтожили 34 объекта террористов ИГ

Авиация ВКС РФ сыграла большую роль в подрыве боеспособности и деморализации отрядов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВВС России Сергей Рудской

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