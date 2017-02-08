Доля высокотехнологичной продукции достигла исторического максимума

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в прошлом году достигла исторического максимума в 22,3%, отчитался Росстат. Рекорд был обеспечен оборонкой, пояснил «Известиям» источник, близкий к статведомству. И снижением в некоторых других, главным образом сырьевых отраслях, добавил источник в правительстве.

Росстат начал рассчитывать долю высоких технологий в экономике сравнительно недавно — в 2011 году, когда этот показатель составлял 19,6%. В следующие годы он последовательно рос, но в 2015 году несколько просел до 21,5%. В прошлом году долю удалось довести до 22,3% — такого высокого результата в российской экономике еще не было.

— Рост доли высокотехнологичной продукции был обеспечен прежде всего оборонкой, — пояснил «Известиям» источник, принимающий участие в расчете показателя. — Военно-промышленный комплекс относится к высокотехнологичным отраслям. Произошедший в нем рост производства в прошлом году во многом и обеспечил увеличение доли.

Ситуация в производстве в прошлом году была крайне неоднородной, пояснил «Известиям» чиновник, занимающийся промышленной политикой. По этой причине технический сектор наукоемких отраслей занял чуть большую долю на фоне снижения в других отраслях.

Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%. При этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост. Однако в этот ноль, судя по данным Минэкономразвития, вошли сильный рост текстильной промышленности и не менее мощное падение по неметаллическим минеральным продуктам.

— Более подробную структуру производства ведомствам мешает раскрыть секретность многих российских проектов, — пояснил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко.



Однако и открытых данных достаточно, чтобы представить себе масштабы сегодняшних проектов ОПК. Например, создание глубоководной системы гидроакустической разведки «Гармония». В ее основе — глубоководные роботы, получившие название «Автоматические донные станции» (АДС). Покинув подводную лодку, АДС самостоятельно разворачивают на дне гидроакустические антенны и станции, соединяют их в единую сеть. Аппаратура донной станции обрабатывает полученную сонарами информацию и пересылает ее на командный пункт — для этого в составе изделия есть специальный всплывающий буй, передающий данные через спутники связи. Центральное конструкторское бюро «Малахит» в 2014 году получило более 5,5 млрд рублей для выполнения составной части опытно-конструкторской работы «Гармония-Гараж» и 1,5 млрд на ОКР «Гармония-Галька».

— Отраслевая структура ВВП оценивается на основании так называемого общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), — пояснил Алексей Пономаренко. — Сейчас Росстат гармонизирует его с международным стандартом NACE. После завершения этого процесса доля наукоемкой продукции может несколько измениться: есть вопросы относительно того, что наш классификатор не соответствует самой последней версии NACE, и это касается именно IT-секторов. По этому поводу есть решение правительства, переход предусмотрен.

Технологический потенциал любой страны сегодня легко оценить по тому, может ли она сама произвести технологичное вооружение, считает вице-президент «Деловой России» Николай Остарков.

— Самым высокотехнологичным современным продуктом являются ядерные подводные лодки, которые способны осуществлять подводный пуск ракет, — объяснил он. — Там концентрация всего: материалов, программного обеспечения, математических расчетов, машиностроения. В нашем ОПК высоких технологий «упаковано» невероятное количество.

Несмотря на серьезный подъем, оборонная промышленность в целом не может быть основным драйвером роста экономики, но может поддержать его, полагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

— Доля сырьевого сектора в российской экономике значительно выше, поскольку с ним опосредованно связаны все другие — транспорт, инфраструктура. Поэтому оборонка может поддержать рост, но не быть его источником, — уверен экономист.

В развитых странах не менее трети роста экономики приходится на высокие технологии, которые также составляют важную часть доходов. Так, США около $150 млрд в год в виде налоговых сборов приносят технологичные компании, тогда как российский бюджет от главного своего источника — НДПИ — получил в прошлом году всего около $50 млрд.

Государство в последнее десятилетие обеспечивает приток инвестиций в ОПК. Например, госпрограмма перевооружений на период до 2020 года (ГПВ–2020, утверждена 31 декабря 2010 года) предусматривает выделение 20,7 трлн рублей, 19 трлн из которых предназначены для переоснащения армии, Военно-воздушных сил и флота. Примерно 70% этих денег пойдут на закупки вооружений и военной техники, а оставшиеся 30% будут поделены приблизительно поровну между научно-исследовательскими проектами и ремонтом имеющегося оружия.

Главная цель ГПВ–2020 — довести долю современных вооружений и военной техники в российских войсках к 2020 году до 70%.

