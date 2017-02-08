Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Доля высокотехнологичной продукции достигла исторического максимума

Главным драйвером наукоемкого производства стал оборонно-промышленный комплекс

Фото: mil.ru

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в прошлом году достигла исторического максимума в 22,3%, отчитался Росстат. Рекорд был обеспечен оборонкой, пояснил «Известиям» источник, близкий к статведомству. И снижением в некоторых других, главным образом сырьевых отраслях, добавил источник в правительстве. 

Росстат начал рассчитывать долю высоких технологий в экономике сравнительно недавно — в 2011 году, когда этот показатель составлял 19,6%. В следующие годы он последовательно рос, но в 2015 году несколько просел до 21,5%. В прошлом году долю удалось довести до 22,3% — такого высокого результата в российской экономике еще не было.

— Рост доли высокотехнологичной продукции был обеспечен прежде всего оборонкой, — пояснил «Известиям» источник, принимающий участие в расчете показателя. — Военно-промышленный комплекс относится к высокотехнологичным отраслям. Произошедший в нем рост производства в прошлом году во многом и обеспечил увеличение доли.

Ситуация в производстве в прошлом году была крайне неоднородной, пояснил «Известиям» чиновник, занимающийся промышленной политикой. По этой причине технический сектор наукоемких отраслей занял чуть большую долю на фоне снижения в других отраслях.

Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%. При этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост. Однако в этот ноль, судя по данным Минэкономразвития, вошли сильный рост текстильной промышленности и не менее мощное падение по неметаллическим минеральным продуктам.

— Более подробную структуру производства ведомствам мешает раскрыть секретность многих российских проектов, — пояснил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко. 

Однако и открытых данных достаточно, чтобы представить себе масштабы сегодняшних проектов ОПК. Например, создание глубоководной системы гидроакустической разведки «Гармония». В ее основе — глубоководные роботы, получившие название «Автоматические донные станции» (АДС). Покинув подводную лодку, АДС самостоятельно разворачивают на дне гидроакустические антенны и станции, соединяют их в единую сеть. Аппаратура донной станции обрабатывает полученную сонарами информацию и пересылает ее на командный пункт — для этого в составе изделия есть специальный всплывающий буй, передающий данные через спутники связи. Центральное конструкторское бюро «Малахит» в 2014 году получило более 5,5 млрд рублей для выполнения составной части опытно-конструкторской работы «Гармония-Гараж» и 1,5 млрд на ОКР «Гармония-Галька».

— Отраслевая структура ВВП оценивается на основании так называемого общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), — пояснил Алексей Пономаренко. — Сейчас Росстат гармонизирует его с международным стандартом NACE. После завершения этого процесса доля наукоемкой продукции может несколько измениться: есть вопросы относительно того, что наш классификатор не соответствует самой последней версии NACE, и это касается именно IT-секторов. По этому поводу есть решение правительства, переход предусмотрен.

Технологический потенциал любой страны сегодня легко оценить по тому, может ли она сама произвести технологичное вооружение, считает вице-президент «Деловой России» Николай Остарков.

— Самым высокотехнологичным современным продуктом являются ядерные подводные лодки, которые способны осуществлять подводный пуск ракет, — объяснил он. — Там концентрация всего: материалов, программного обеспечения, математических расчетов, машиностроения. В нашем ОПК высоких технологий «упаковано» невероятное количество.

Несмотря на серьезный подъем, оборонная промышленность в целом не может быть основным драйвером роста экономики, но может поддержать его, полагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

— Доля сырьевого сектора в российской экономике значительно выше, поскольку с ним опосредованно связаны все другие — транспорт, инфраструктура. Поэтому оборонка может поддержать рост, но не быть его источником, — уверен экономист.

В развитых странах не менее трети роста экономики приходится на высокие технологии, которые также составляют важную часть доходов. Так, США около $150 млрд в год в виде налоговых сборов приносят технологичные компании, тогда как российский бюджет от главного своего источника — НДПИ — получил в прошлом году всего около $50 млрд.

Государство в последнее десятилетие обеспечивает приток инвестиций в ОПК. Например, госпрограмма перевооружений на период до 2020 года (ГПВ–2020, утверждена 31 декабря 2010 года) предусматривает выделение 20,7 трлн рублей, 19 трлн из которых предназначены для переоснащения армии, Военно-воздушных сил и флота. Примерно 70% этих денег пойдут на закупки вооружений и военной техники, а оставшиеся 30% будут поделены приблизительно поровну между научно-исследовательскими проектами и ремонтом имеющегося оружия.

Главная цель ГПВ–2020 — довести долю современных вооружений и военной техники в российских войсках к 2020 году до 70%.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Доля высокотехнологичной продукции достигла исторического максимума

Доля высокотехнологичной продукции достигла исторического максимумаГлавным драйвером наукоемкого производства стал оборонно-промышленный комплекс

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

Правила съема: тонкости налогообложения при аренде жилья

В каких случаях вместо 13% от дохода можно заплатить 6% и что даст арендодателям и съемщикам введение патента — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке