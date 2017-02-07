Меркель призвала Путина оказать влияние на ополченцев в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвала его оказать влияние на ополченцев в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Германии.



«С учетом недавней эскалации в Донбассе, жертвами который стали многие люди, оба участника беседы выразили надежду на то, что боевые действия будут в скором времени полностью и навсегда прекращены», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя пресс-службы.

Он также подчеркнул, что в связи с обострением обстановки в регионе Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на ополченцев.

Кроме того, канцлер ФРГ и президент России сошлись во мнении, что для сохранения режима прекращения огня необходимо приложить новые усилия, и попросили глав МИД двух стран и своих советников оставаться по этому вопросу в тесном контакте.