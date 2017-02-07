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Вторник,
7 февраля
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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Президент России и канцлер ФРГ условились наращивать дипломатические контакты для содействия урегулированию кризиса

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

«Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

В материале уточняется, что стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса.

Также сообщается о том, что Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу.

«Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать «нормандский формат» для прикрытия своих деструктивных шагов», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, президент России и канцлер ФРГ условились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате».

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Президент России и канцлер ФРГ условились наращивать дипломатические контакты для содействия урегулированию кризиса

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