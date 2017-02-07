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Вторник,
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Судья из РФ погиб при сходе лавины на Универсиаде в Казахстане

Инцидент произошел во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулак

Технический судья соревнований по сноуборду Алексей Бeлocлyдцeв, прибывший на Универсиаду в Алма-Ату из Красноярска, погиб в результате схода лавины. 

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ЧП произошло в 14:06 по местному времени, во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулaк. Объем сошедшего снега составил 350 кубометров.

В этот момент 31-летний судья занимался подборкой подходящих склонов для занятий по фpиpaйду.

Тело Бeлocлyдцeва было обнаружено местными спасателями. Врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. 

«Несчастный случай произошел в результате катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятий фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места», — говорится в сообщении пресс-службы Универсиады.

Зимняя Универсиада-2017 проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Российские спортсмены досрочно обеспечили себе первое место в общекомандном зачете.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Судья из РФ погиб при сходе лавины на Универсиаде в Казахстане

Инцидент произошел во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулак

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