Судья из РФ погиб при сходе лавины на Универсиаде в Казахстане

Технический судья соревнований по сноуборду Алексей Бeлocлyдцeв, прибывший на Универсиаду в Алма-Ату из Красноярска, погиб в результате схода лавины.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ЧП произошло в 14:06 по местному времени, во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулaк. Объем сошедшего снега составил 350 кубометров.



В этот момент 31-летний судья занимался подборкой подходящих склонов для занятий по фpиpaйду.



Тело Бeлocлyдцeва было обнаружено местными спасателями. Врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть.



«Несчастный случай произошел в результате катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятий фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места», — говорится в сообщении пресс-службы Универсиады.



Зимняя Универсиада-2017 проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Российские спортсмены досрочно обеспечили себе первое место в общекомандном зачете.

