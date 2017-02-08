Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Географический вызов

Экономист Ярослав Лисоволик — о том, как преодолеть трудности, стоящие на пути Евразийского экономического союза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По прошествии почти 25 лет со времени распада СССР не утихают, а подчас разгораются с новой силой споры относительно целесообразности интеграционных процессов на постсоветском пространстве. При этом трудности на пути евразийской интеграции за последние несколько десятилетий неизменно оставались масштабными — если в 90-е годы превалировали политические факторы дезинтеграции, то в последнее десятилетие сказываются и препятствия экономические, связанные с мировым экономическим кризисом и ростом протекционизма.

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стало ключевым интеграционным проектом за последние десятилетия. При этом, несмотря на все трудности, связанные с падением цен на сырье и экономическим спадом в ряде стран союза, есть и достижения как в  торговле, так и в совместных проектах в области развития инфраструктуры. Но пока период функционирования ЕАЭС исчисляется несколькими годами, рано выносить окончательный вердикт по отношению к евразийской интеграции на основе преимущественно краткосрочных и конъюнктурных моментов. Быть может, гораздо важнее обратить внимание на долгосрочные фундаментальные факторы, связанные с особенностями стран евразийского региона, которые могут дать возможность по-новому оценить важность интеграции в странах Евразии.

Главной особенностью стран евразийского региона является уникальная география, которая отличается от других регионов мирового хозяйства и определяет специфику экономического развития и интеграции на евразийском пространстве. Об этом писал Лев Гумилев в своей последней работе «Ритмы Евразии», отмечая прежде всего удаленность многих стран материка от океанических акваторий: «Надо сказать, что из всей имеющейся на планете суши Евразия является самым «континентальным» регионом, гигантской территорией, в достаточной мере удаленной от всех океанов и морей...»

Применительно к странам Евразийского экономического союза уникальность географии государств — членов данной интеграционной группировки — заключается в исключительном характере этой континентальности и отдаленности от океанических акваторий. Казахстан — крупнейшая страна без выхода к морю в мире. Белоруссия — крупнейшая страна без выхода к морю в Европе (с наибольшей протяженностью сухопутной границы). Киргизия вместе с Таджикистаном делит третье-четвертое места в мире среди стран без выхода к морю с наибольшей средней возвышенностью над уровнем моря (первое-второе места у пары Бутан–Непал). Армения — единственная страна региона Западной Азии (по определению ООН) без выхода к крупной акватории (Азербайджан имеет выход к Каспийскому морю). Россия — крупнейшая страна в мире с самой протяженной сухопутной границей.

В Евразии четыре из пяти стран ЕАЭС (пять из шести стран Евразийского банка развития) не имеют доступа к мировым океаническим акваториям, что требует создания транспортных коридоров, укрепления межрегиональных связей.

Экономические исследования свидетельствуют о том, что транспортные издержки стран, не имеющих выхода к морю, могут почти на 50% превышать издержки прибрежных регионов по выводу своей продукции на мировые рынки. По другим оценкам, доля транспортных расходов в общем импорте для большинства развивающихся стран без доступа к морскому побережью может достигать 10–20%, в то время как для развитых стран и США этот показатель составляет около 5% и 2% соответственно. Именно об этом говорили ранние евразийцы, и прежде всего Петр Савицкий, когда писал, что «те страны и области, которые по своему положению могут пользоваться преимущественно морским транспортом, в гораздо меньшей степени зависят в процессах международного и междуобластного обмена от расстояния, чем страны, обращенные в своей хозяйственной жизни преимущественно к перевозкам континентальным».

Для нейтрализации географических ограничений помимо развития транспортной инфраструктуры важное значение имеет внешнеэкономическая политика, в том числе региональная интеграция. К числу основных позитивных факторов региональной интеграции в преодолении континентальной изолированности, во-первых, можно отнести снижение межстрановых таможенных и других барьеров для выхода каждой из стран к крупнейшим портам и мировым рынкам сбыта. Во-вторых, стандартизацию и упрощение транспортного регулирования, направленные на снижение транспортных издержек по доставке товаров в прибрежные регионы. В-третьих, объединение ресурсов для выстраивания и финансирования совместных транспортных коридоров в прибрежные регионы.

Также к позитивным факторам относится укрепление интеграции в рамках евразийского пространства, в том числе в рамках ЕАЭС. Оно усиливает возможности глубинных стран/регионов Евразии по встраиванию в глобальные логистические цепочки и мегарегиональные блоки, такие как Шелковый путь. Они соединяют глубинные регионы с прибрежными регионами Европы и Азии. И наконец, создание условий для сотрудничества между отдельными регионами стран — участниц региональной группировки.

Чрезвычайно важной, также с учетом факторов географии, становится большая координация экономической политики между странами региона, не имеющими выхода к морю. Это в свою очередь связано с высокой степенью взаимозависимости между континентальными странами-соседями и чувствительностью транспортных издержек и торговых потоков по отношению к экономической политике, проводимой соседними государствами. В значительной степени такого рода координация может быть усилена региональными интеграционными процессами.

В конечном счете географические особенности Евразии представляют собой вызов, который требует своего ответа в экономической политике, в том числе за счет экономической интеграции в евразийском регионе. Учет этих особенностей говорит о том, что для континентальных стран Евразии экономическая интеграция становится даже более насущной, чем для многих других стран и регионов. Совместные усилия на основе скоординированной экономической политики могут позволить нашим странам обратить фактор географии из препятствия в ключевой фактор развития благодаря возможности торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Азией и Европой.

Автор — главный экономист Евразийского банка развития и программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Географический вызов

Географический вызовЭкономист Ярослав Лисоволик — о том, как преодолеть трудности, стоящие на пути Евразийского экономического союза

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке