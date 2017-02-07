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Вторник,
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Диссовет МГУ не станет рассматривать работу Мединского по существу

В диссертации главы Минкульта не обнаружено необоснованных заимствований, а также не было выявлено нарушений при ее защите

Диссертационный совет МГУ не станет рассматривать по существу диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского из-за отсутствия необоснованных заимствований и нарушений процедуры защиты научной работы. Об этом сообщил декан исторического факультета МГУ профессор Иван Тучков по итогам заседания диссовета во вторник.

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — приводит «Интерфакс» слова представителя высшего учебного заведения.

В апреле 2016 года участники сообщества «Диссернет» оспорили докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии, заявив, что работа министра «не имеет научной ценности». Сам Владимир Мединский утверждает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Диссовет МГУ не станет рассматривать работу Мединского по существу

В диссертации главы Минкульта не обнаружено необоснованных заимствований, а также не было выявлено нарушений при ее защите

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