Диссовет МГУ не станет рассматривать работу Мединского по существу

Диссертационный совет МГУ не станет рассматривать по существу диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского из-за отсутствия необоснованных заимствований и нарушений процедуры защиты научной работы. Об этом сообщил декан исторического факультета МГУ профессор Иван Тучков по итогам заседания диссовета во вторник.

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — приводит «Интерфакс» слова представителя высшего учебного заведения.

В апреле 2016 года участники сообщества «Диссернет» оспорили докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии, заявив, что работа министра «не имеет научной ценности». Сам Владимир Мединский утверждает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.