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МВД Белоруссии начало проверку в отношении Россельхознадзора

Сотрудников российского надзорного ведомства подозревают в распространении недостоверной информации о производителях республики

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД Белоруссии инициировали проведение проверок в отношении чиновников Россельхознадзора по подозрению в распространении недостоверной информации о белорусских производителях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Дискредитация деловой репутации конкурента»)», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что материалы проверок будут переданы в Следственный комитет.

В частности, МВД Белоруссии располагает данными о том, что отдельные сотрудники Россельхознадзора якобы ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ, а также распространяли информацию, дискредитирующую производителей республики. По данным ведомства, в результате этих действий в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, что нанесло им прямые убытки в размере 5 млн рублей.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

МВД Белоруссии начало проверку в отношении Россельхознадзора

Сотрудников российского надзорного ведомства подозревают в распространении недостоверной информации о производителях республики

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