Лукашенко предложил РФ полностью запретить импорт мяса из Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил России запретить поставки всего белорусского мяса.



Как сообщает агентство «Белта», сегодня во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым белорусский лидер призвал Москву разбираться перед введением запретов на поставки продовольствия из Белоруссии.



«Вот говядина... она плохая, положите нам на стол факты, и тогда мы немедленно будем перед вами оправдываться и искать причины», — указал белорусский лидер.



По словам Лукашенко, власти Белоруссии иногда обнаруживают «попытки поставок по серым схемам».



«Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться? Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну», — подчеркнул президент Белоруссии.



Он отметил, что китайские специалисты проверили белорусские предприятия и открыли свой рынок для мясной и молочной продукции из Белоруссии.



«Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем», — сказал Лукашенко, отметив, что ему непонятно, зачем это делается.



Напомним, 6 февраля Россельхознадзор запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии.



В свою очередь, Лукашенко на пресс-конференции в минувшую пятницу предложил возбудить уголовное дело в отношении главы российского надзорного ведомства Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия.



В Кремле заявили, что высказывания Лукашенко вызывают в Москве недоумение.