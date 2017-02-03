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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о деле против Данкверта

Президент Белоруссии предложил начать уголовное преследование в отношении главы Россельхознадзора

Фото: Gettyimages/Max_Ryazanov

В Кремле выразили недоумевают по поводу предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщили в пресс-службе президента России.

«В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Белоруссии открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта», — заявили в Кремле.

Как отметили в пресс-службе, «российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще».

Лукашенко на пресс-конференции в пятницу предложил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия в Россию, наносящее ущерб Белоруссии.

В свою очередь, в Россельхознадзоре заявили, что не видят причин для беспокойства по поводу заявления белорусского лидера, поскольку все ограничения ведомство накладывает в рамках международных правил торговли, сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о деле против Данкверта

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о деле против ДанквертаПрезидент Белоруссии предложил начать уголовное преследование в отношении главы Россельхознадзора

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