Какие иностранные продукты нельзя ввозить в Россию

Список продуктов, на которые распространяется запрет Россельхознадзора, пополнился еще одним пунктом. С 6 февраля запрещается ввоз в Россию говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии.

Меры были приняты в связи с обнаружением в мясе препарата рактопамина, который используется для наращивания мышечной массы. К тому же, как отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в охлажденной говядине не раз находили листерии и бактерии группы кишечной палочки. Вредные микроорганизмы обнаруживали и в других новозеландских продуктах, которые тоже могут попасть под запрет, — речь идет о сливочном масле и рыбе.

С 6 февраля мы не увидим на прилавках не только новозеландскую, но и белорусскую говядину. Поводом послужила повторная упаковка и перемаркировка продукции: то есть через Белоруссию к нам попадало мясо из Европы и Украины — стран, оказавшихся под санкциями.

В связи с расширением эмбарго на импорт зарубежных продуктов мы решили вспомнить, какие товары из каких стран нельзя ввозить в Россию.

Каких продуктов лишились россияне

Под санкции в общей сложности попало девять категорий продуктов, включая свинину, птицу и мясо крупного скота. При этом мясо запрещено перевозить через границу в любом виде — охлажденном, соленом, сушеном и копченом. В списке также оказались ягоды, фрукты, овощи, молоко и другие молочные продукты.

Так, отечественные гурманы больше не могут отведать мясо, овощи, молоко, ягоды и рыбу (в том числе ракообразных и моллюски) из Канады, США, Австралии и стран ЕС.

Под запретом находятся также молоко и рыба, привезенные из Норвегии.

Албания больше не поставляет нам овощи и фрукты, а Молдавия — свиную продукцию и вино, в котором были обнаружены тяжелые металлы и пестициды, а также ряд фруктов, в число которых входят яблоки, груши, абрикосы, черешня, вишня, персики, нектарины и айва.

Куда больше продуктов запретили привозить с Украины. В 2014-м был наложен запрет на соки и детское питание, произведенные на территории страны. В качестве причины эмбарго называлось несоответствие техническим нормам, выдвинутым Таможенным союзом. Под запрет попали украинские рыба, мясо, овощи, сыры, соя, пиво и кондитерские изделия фабрики «Рошен». В картофеле, например, обнаружили золотую нематоду, а в молочных продуктах — антибиотики и другие вредные вещества.

Кроме того, пришлось забыть об экзотических продуктах из целого ряда стран. Россиянам недоступны гватемальский орех макадами, пуэрто-риканская тыква, македонские ягоды, индийский голубиный горох, корейская акула, эквадорская меч-рыба, ганские плантайны (бананы для жарки) и трюфеля из ЮАР.

Под временный запрет попало также мясо из Черногории — страны, которую многие по праву называют мясной столицей Европы. В частности, нельзя ввозить прошутто, а ранее был введен запрет на испанский хамон.



Причины введения эмбарго

Запрет последовал в ответ на санкции, установленные США весной 2014 года в отношении России. Тогда Барак Обама подписал первый документ, предусматривающий ограничительные меры против «российских юридических и физических лиц».

Запрет проводился в три этапа: с 2014 года он распространялся в отношении США, стран Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года санкции коснулись Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, а с 2016-го и Украины.

Продлевая запрет до 31 декабря 2017 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что к этому решению правительство подтолкнули просьбы отечественных производителей, а также выразил надежду, что российские агропроизводители сумеют укрепить свои позиции на рынке.

— Рассчитываем, что сельхозпроизводители активно воспользуются сложившейся ситуацией, смогут осуществить свои инвестиционные планы, прогнозируя потребности российского рынка, заграничных рынков продовольствия, и, соответственно, на этом рынке смогут получить более прочные позиции.

Последствия продовольственного эмбарго

По итогам 2014 года импорт в Россию из США вырос на 23%, а импорт в Россию из ЕС — на 7–10%. Таким образом от санкций в первую очередь убытки понес Евросоюз, а не США. Эту информацию в феврале 2015-го подтвердил глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо, который сообщил, что страны ЕС потеряли около 21 млрд евро.

Не сильно ситуация улучшилась и в 2016 году. Судя по исследованию, проведенному институтом Wifo, из-за антироссийских санкций в европейских странах рабочих мест лишились около 400 тыс. человек, а их экономика недосчиталась 17,6 млрд евро. Наибольшие убытки понесли Германия (более 6 млрд евро), Франция (1,6 млрд евро) и Франция (1,6 млрд евро).