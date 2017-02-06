Фруктово-овощной офшор

Продовольственный рынок — это всегда особая зона внимания государства. За этим стоит масштабная работа целых отраслей экономики: сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли. И, конечно, каждое государство заинтересовано в том, чтобы поддержать своих производителей, создать для них необходимые условия и инфраструктуру, предоставить льготные кредиты на развитие, с тем чтобы продуктов в стране было в достатке и цены оставались доступными для населения.

С 2006 года АПК является приоритетным направлением развития в российской экономике. За это время из бюджета страны выделено более 1,5 трлн рублей в виде различных субсидий сельхозтоваропроизводителям. Для защиты внутреннего рынка по большинству позиций сельскохозяйственных товаров правительством были введены повышенные и даже запретительные пошлины и квоты на ввоз продукции из-за рубежа. Эти меры позволили поддержать отечественный агропром и в короткий период времени практически полностью уйти от импорта мяса птицы и свинины, в два раза снизить импорт овощей, стать одним из крупнейших экспортеров зерна и масла в мире.

Но когда Россия защищала свой внутренний рынок от избыточного импорта продовольствия высокими пошлинами и квотами, единственной страной, на которую никогда не распространялись такие ограничительные меры, была Белоруссия, наш ближайший сосед и страна-союзник. Это означало, что Белоруссия могла беспрепятственно везти на наш рынок любую продукцию без уплаты дополнительных пошлин и налогов.

Ежегодные поставки продовольствия из Белоруссии в Россию начали расти, потекли молочные реки, потянулись караваны с картофелем, овощами и мясом. При этом, чтобы белорусским фермерам было легче торговать на российском рынке, правительство Белоруссии начало предоставлять им государственную поддержку, которая по уровню была примерно в два раза больше, чем в России. И выявилась очень интересная закономерность — чем больше Россия давала кредитов Белоруссии, тем большую поддержку получали местные фермеры, чтобы стать еще конкурентоспособнее на российском рынке. Вот так тихо, без лишней суеты, за последние 10 лет импорт только сельхозпродукции (без переработки) из Белоруссии в Россию достиг цифры почти в 3 млрд долларов США. А страна выбилась в лидеры поставок продовольствия в РФ.

Нельзя сказать, что мы этого не замечали или просто не обращали внимания, скорее все-таки старались к белорусскому народу относиться как-то по-соседски, можно сказать по-братски. Давали возможность стране, обделенной нефтью и газом, хотя бы на молоке, масле и картофеле немного заработать. Но всё оказалось не так просто.



В условиях резкого падения мировых цен Белоруссия просто залила российский рынок молоком по демпинговым ценам, не выполнив обязательств по самоограничению поставок. Фактически это привело к тому, что российские фермеры просто начали разоряться. Они в бочках привозили молоко к зданию Минсельхоза России и выливали на порог. Ну а что еще делать, кода субсидированное государством белорусское молоко стоило 6 рублей за литр, а у нас только себестоимость его производства 9 рублей. С литра 3 рубля убытка, а как кредиты возвращать и зарплату платить?

Именно эта ситуация стала катализатором начавшегося в России процесса резкого сокращения стада молочного скота в России, за три года мы потеряли более миллиона голов и не восстановили его до сих пор. По самым скромным оценкам, ущерб составил более 30 млрд рублей.

После этого было много скандалов по качеству и безопасности белорусской продукции. То антибиотики в молоке найдут, то пестициды в овощах, то мясо зараженное. Россельхознадзор терпеливо вел разъяснительную работу со своими коллегами в Белоруссии, просил их усилить работу по контролю качества и безопасности поставляемой продукции, проводил совещания с участием надзорных органов и бизнеса. Реакции — ноль. Но как только Россельхознадзор абсолютно обоснованно исключил из списка поставщиков белорусские мясокомбинаты и молокозаводы, причем неоднократно допускавшие нарушения требований к качеству и безопасности, сразу же вопрос выносится на самый высокий уровень, вплоть до президентов, и наши надзорные службы белорусская сторона начинает обвинять чуть ли не в организации всемирного заговора против белорусского народа.

Казалось бы, куда дальше, что еще можно такого придумать, чтобы испытать терпение российского народа? Но не тут-то было — как манна небесная свалилась на Белоруссию история с санкциями и антисанкциями. Россия ввела эмбарго на поставки практически всех продовольственных товаров из Европы, Америки, Турции и Украины. И упустить такой уникальный шанс для Белоруссии было бы просто непростительно. Нарушая все возможные и невозможные международные соглашения, заключенные в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС, Белоруссия предоставляет свою территорию для неприкрытой контрабанды всего списка продуктов, попавшего под российское эмбарго. Грех не заработать еще несколько сотен миллионов долларов на проблемах ближайшего соседа.

И поехали сотнями тысяч тонн из Белоруссии в Россию французский сыр, польские яблоки, испанские персики и нектарины, турецкие томаты, украинское мясо, а также рыба, устрицы, креветки, папайя, маракуйя и еще много всякой всячины со всего мира. И всё это с официальными документами белорусских надзорных органов. То есть власти в курсе, что это происходит, и подтверждают всё это своими подписями и печатями. Вот так буквально за несколько месяцев у нас под самым боком и без всяких границ появился белорусский фруктово-овощной офшор, через который начала поступать контрабанда в масштабах более $1 млрд в год. Ну что тут скажешь — мы же друзья, соседи, союзники, поэтому делаем, что хотим, а если не нравится, то дружить будем с соседями по другую сторону забора и Данкверта вашего посадим, чтобы не лез не в свое дело и не мешал бизнесом заниматься.

Вот в такой политической трагикомедии мы и живем уже более 20 лет с нашим ближайшим политическим союзником Белоруссией. Терпим, прощаем, помогаем, но действительно чувствуем себя единым народом, с одной культурой и одной историей. Только с каждым днем эта история становится всё более тревожной и непредсказуемой.