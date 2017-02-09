Полмиллиарда рублей на мессенджеры

Перед завершением отбора российских мессенджеров для органов власти его организатор — Институт развития интернета (ИРИ) — выяснил объем рынка коммуникационных программ для госведомств. Оказалось, что российские органы власти ежегодно тратят на мессенджеры около 500 млн рублей. Наиболее популярны разработки иностранных компаний, таких как Microsoft, Cisco, Adobe и др.



В 2016 году чиновники потратили на средства коммуникации порядка 394 млн рублей — это почти на 40% меньше, чем в 2015-м, когда на подобные программы потратили 646 млн. Такое снижение сложно объяснить кризисом: ведь в 2015 году наблюдался 35-процентный прирост рынка. Эксперты ИРИ полагают, что причина — в том, что 1 января 2016 года в России заработал единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Его ведением занимается Минкомсвязи. Закон запрещает закупку для государственных и муниципальных нужд иностранного ПО, если в реестре присутствует российский его аналог. Но закупки иностранного коммуникационного софта, хоть и в меньших объемах, всё же продолжаются. По словам экспертов ИРИ, самые распространенные решения, которые приобретаются российскими госорганами на различных уровнях, — Skype for Business, Microsoft Lync, Cisco WebEx, СommunigatePro, Adobe Connect, ooVoo и др.



Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин объяснил закупку иностранного софта тем, что для госорганов в средствах коммуникации важны разнообразные возможности: отправка текстовых сообщений, видео-конференц-связь, скриншаринг презентаций (то есть возможность трансляции изображения с экрана компьютера) и интеграция с системой документооборота. Функции скриншаринга не было почти во всех отечественных мессенджерах, и это давало чиновникам легальный повод купить иностранные продукты.



Есть и другая хитрость, к которой прибегают зарубежные компании.



— Западные разработчики активно используют стратегию так называемых кросспродаж, — пояснил Арсений Щельцин. — К примеру, структурам, которые закупают офисные решения, по сути, навязывают коммуникационное программное обеспечение.



По словам Андрея Кузнецова, директора по информационным технологиям компании «Диалог» (разрабатывают одноименный мессенджер), активную роль в продвижении иностранных мессенджеров в России играют фирмы-интеграторы — поставщики готовых информационных систем. Они подписывают крупные контракты с Microsoft и активно предлагают российским госорганам не только офисные решения этой фирмы, но и сервисы коммуникации.



— Сейчас ИРИ проводит конкурс по отбору госмессенджера. Надеемся, после того как определятся победители, интеграторам дадут рекомендации продвигать отечественные решения, — отметил Андрей Кузнецов.



Арсений Щельцин подтвердил, что ИРИ планирует начать работу с интеграторами, но детали раскрывать не стал. В своем исследовании эксперты ИРИ отмечают, что уже сегодня есть российские продукты, которые по своим функциональным характеристикам и удобству могут заменить иностранные, среди них «Сибрус» (разработчик ООО «Киберника»), Dialog (ООО «Диалог»), Flodium (OMMG Technology), ICQ2016 (Mail.Ru Group) и другие. Все эти сервисы участвуют в проекте ИРИ по отбору госмессенджера.



По мнению основателя компании OMMG Technology Сергея Кравцова, госорганы чаще всего покупают коммуникационные платформы, то есть это и программы, и серверы для них — всё необходимое, чтобы развернуть систему коммуникации.



— Их поставляют интеграторы, которые привыкли работать с иностранными компаниями, — уверен Сергей Кравцов. — Сейчас пошел тренд на импортозамещение. Интеграторам нужно время, чтобы подобрать продукты, научиться с ними работать, сертифицировать оборудование и так далее. Уверен, что по этой причине рынок начал проседать в 2016 году и еще просядет в 2017-м, но в 2018–2019 годах пойдет на подъем.

