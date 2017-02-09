Санкт-Петербургская епархия запускает туристические маршруты

Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви готовится запустить большую программу историко-духовных туров для школьников и пенсионеров. Новые туристические маршруты в тестовом режиме будут опробованы уже в феврале. Со стороны Церкви за эту работу отвечает глава созданного год назад паломнического отдела петербургской епархии Владимир Дервенев. По его словам, в России в таком масштабе подобные экскурсии еще не организовывались.

Большая часть информации, которую получат экскурсанты, будет носить все-таки светский, исторический характер, религии будет касаться меньшая.

— Наверное, экскурсии будут иметь и миссионерский эффект. Но главное — эффект патриотический, — сказал Владимир Дервенев «Известиям». — Упор будет сделан на исторические места и исторические личности. Мы хотим рассказать, особенно маленьким гражданам нашей страны, о том, где они живут, что здесь происходило, кто раньше молился в этом храме. Духовная составляющая будет, но в привязке к исторической.

К примеру, в Сампсониевском соборе, недавно переданном церкви, можно будет увидеть иконостас времен Петра I. Среди нескольких разработанных маршрутов есть экскурсия, связанная с российской армией (с заходом в Артиллерийский музей), российским флотом (с посещением Морского Никольcкого собора в Кронштадте и даже с трапезой в нем) и «погружение» во времена российской имперской столицы.

Одним из ноу-хау проекта Владимир Дервенев называет то, что в подготовке маршрутов принимали участие не просто сотрудники турфирм, а историки, члены Русского географического общества, члены Всемирного клуба петербуржцев.

Основная целевая аудитория — школьники. К каждой возрастной категории будет особый подход. Если старшим уже можно рассказывать о революции, cтолетие которой будет отмечаться в этом году, то младшим — лучше о Петре I, о Невской битве.

Школьными экскурсиями уже заинтересовались в соседней Эстонии, в пограничном с Россией городе Нарва. Владыка Нарвский и Причудский Лазарь благословил проект. Совместно с комитетом по внешним связям администрации Петербурга, Генконсульством России в Эстонии и городской управой Нарвы принято решение привлекать детей из Нарвы на экскурсии в город на Неве.

Вторая целевая аудитория экскурсий — пенсионеры Петербурга и Ленинградской области. В епархии их считают наименее защищенной категорией населения. Экскурсии либо выездные лекции Церковь поначалу готова проводить бесплатно. В перспективе же она рассчитывает, что часть расходов возьмут на себя и региональные власти.

Себестоимость шестичасовой экскурсии с трапезой в церкви или монастыре для одного школьника, по подсчетам Владимира Дервенева, составляет 400 рублей. Но если будут государственные субсидии, цена может снизиться.

Через неделю пройдет первая, пробная экскурсия для специалистов РОНО из Ленинградской области. Через две недели — экскурсантами станут пенсионеры из петербургского интерната.

— Мы впервые нашли такое взаимопонимание с властями двух регионов, с комитетами по образованию Петербурга и Ленинградской области, — признался Владимир Дервенев. — Первым откликнулся областной комитет.

— Нас интересует в первую очередь познавательный туризм, посещение школьниками исторических памятников. Но кто бы и какие маршруты ни разработал, коллеги проедут по ним, выяснят, насколько это безопасно, интересно и познавательно с исторической точки зрения. И только после этого может быть принято решение. При этом окончательное решение все равно останется за родителями — ехать или не ехать, — пояснили в пресс-службе вице-губернатора Ленобласти по социальным вопросам Николая Емельянова, курирующего комитет по образованию.

Экскурсоводами на новых маршрутах могут стать гиды из Исаакиевского собора.

— В Петербурге очень много хороших экскурсоводов, но среди них очень мало тех, кто хоть сколько-нибудь понимает в церковных делах, — считает Владимир Дервенев. — В том же Исаакиевском соборе есть прекрасные специалисты, которые разбираются в камнях, из которых построен храм, но ничего не знают о житиях святых, на экскурсии там не рассказывается даже об Исаакии Далматском, кроме того, что в его честь был назван храм.

Он отметил, что знает лишь шесть человек, не являющихся представителями Церкви, которые способны на высоком уровне провести экскурсии по духовным центрам Петербурга.

Исправить такое положение дел планируется с помощью специальных курсов для гидов, которые будут организованы в ближайшие месяцы.