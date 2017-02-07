Президент Молдавии выступил за отмену соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он выступит в поддержку отмены соглашения об ассоциации с Евросоюзом, если в республике будет проведен соответствующий референдум. Его слова цитирует пресс-секретарь главы государства Ион Чебан.



«Если будет решение через парламент (Молдавии. — Прим.) после запросов или очередных парламентских выборов, а также через референдум об отмене договора об евроассоциации, то он (Игорь Додон. — Прим.) поддержит эту инициативу», — приводит RT сообщение пресс-секретаря президента Молдавии.

Накануне Игорь Додон сообщил, что, по его мнению, большинство ожиданий от заключения соглашения об ассоциации с ЕС не оправдались. В частности, он отметил, что через два года с момента подписания документа в республике наблюдается массовый отток рабочей силы, растет число пенсионеров, а число официально работающих и платящих взносы в пенсионный фонд уменьшается.