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Парламент Шотландии проголосовал против Brexit

8 февраля эта инициатива будет вынесена на рассмотрение палаты общин британского парламента

Парламент Шотландии проголосовал во вторник против выхода Великобритании из состава ЕС.

Как отмечает «РИА Новости», прошедшее в региональном парламенте голосование не будет иметь последствий, поскольку для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора необходимо только одобрение британского парламента.

В начале месяца законопроект о запуске процедуры выхода из состава ЕС был одобрен палатой общин британского парламента. Итоговое голосование по этой инициативе пройдет 8 февраля. После этого документ предстоит рассмотреть палате лордов.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Парламент Шотландии проголосовал против Brexit

8 февраля эта инициатива будет вынесена на рассмотрение палаты общин британского парламента

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