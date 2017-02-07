Парламент Шотландии проголосовал против Brexit

Парламент Шотландии проголосовал во вторник против выхода Великобритании из состава ЕС.



Как отмечает «РИА Новости», прошедшее в региональном парламенте голосование не будет иметь последствий, поскольку для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора необходимо только одобрение британского парламента.

В начале месяца законопроект о запуске процедуры выхода из состава ЕС был одобрен палатой общин британского парламента. Итоговое голосование по этой инициативе пройдет 8 февраля. После этого документ предстоит рассмотреть палате лордов.