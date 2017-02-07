Лавров и Габриэль обсудили взаимодействие в «нормандском формате»

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) для реализации Минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.



«Министры обсудили шаги по более активному задействованию «нормандского формата» для реализации Минских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, включая обеспечение безопасности в зоне конфликта и продвижение политического процесса», — указано в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что обсуждение на уровне глав дипведомств прошло в развитие состоявшегося разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений, а также график предстоящих мероприятий, включая встречу министров иностранных дел стран G20 в Бонне и Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности.

При этом глава российской дипломатии Сергей Лавров пригласил своего немецкого коллегу посетить Россию с визитом в удобное для него время.