Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Лавров и Габриэль обсудили взаимодействие в «нормандском формате»

Телефонный разговор между главами МИД России и ФРГ состоялся по инициативе немецкой стороны

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) для реализации Минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Министры обсудили шаги по более активному задействованию «нормандского формата» для реализации Минских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, включая обеспечение безопасности в зоне конфликта и продвижение политического процесса», — указано в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что обсуждение на уровне глав дипведомств прошло в развитие состоявшегося разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений, а также график предстоящих мероприятий, включая встречу министров иностранных дел стран G20 в Бонне и Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности.

При этом глава российской дипломатии Сергей Лавров пригласил своего немецкого коллегу посетить Россию с визитом в удобное для него время.

Читайте также:

СК РФ возбудил дело по фактам обстрела населенных пунктов в Донбассе

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Лавров и Габриэль обсудили взаимодействие в «нормандском формате»

Телефонный разговор между главами МИД России и ФРГ состоялся по инициативе немецкой стороны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке