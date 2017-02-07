Ректоры 23 петербургских вузов попросили ускорить передачу Исаакия РПЦ

Ректоры петербургских вузов обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ.



Как сообщает ТАСС, руководители 23 петербургских вузов по итогам встречи со спикером законодательного собрания города Вячеславом Макаровым попросили осуществить передачу до праздника Пасхи, который в этом году будет отмечаться 16 апреля.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», — говорится в тексте обращения.



Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Решение о передаче собора Церкви вызвало неоднозначную общественную реакцию. В настоящее время в Петербурге идет сбор подписей под петицией о его отмене.

