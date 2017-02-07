Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ректоры 23 петербургских вузов попросили ускорить передачу Исаакия РПЦ

Они считают, что передача собора должна быть осуществлена до праздника Пасхи 16 апреля

Ректоры петербургских вузов обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ. 

Как сообщает ТАСС, руководители 23 петербургских вузов по итогам встречи со спикером законодательного собрания города Вячеславом Макаровым попросили осуществить передачу до праздника Пасхи, который в этом году будет отмечаться 16 апреля.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», — говорится в тексте обращения.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». 

Решение о передаче собора Церкви вызвало неоднозначную общественную реакцию. В настоящее время в Петербурге идет сбор подписей под петицией о его отмене.

Читайте также:

В распоряжение РПЦ переходит один из первых соборов Петербурга

РПЦ: противники передачи Исаакия хотят сохранить финансовый контроль

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Ректоры 23 петербургских вузов попросили ускорить передачу Исаакия РПЦ

Они считают, что передача собора должна быть осуществлена до праздника Пасхи 16 апреля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке