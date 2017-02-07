Трамп собрался радикально увеличить финансирование Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем намерении существенно повысить объем финансирования вооруженных сил страны, передает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

По его словам, президент США намерен «сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы».

Спайсер сослался на сделанные ранее Трампом заявление о террористической угрозе в адрес США. Он считает, что борьбу с ней в первую очередь ведут вооруженные силы страны. «И мы должны защищать тех, кто защищает нас», — резюмировал он.

Как ранее сообщали «Известия», 6 февраля Трамп встретился с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций на базе ВВС США «Макдилл» и, делая публичное заявление, призвал лидеров стран, входящих в НАТО, подумать об увеличении финансирования альянса.

Американский лидер утверждает, что некоторые члены НАТО «даже не близки» к минимальному уровню трат на оборону (2% от своего ВВП), хотя и должны вносить свою долю в финансирование деятельности альянса. По мнению Трампа, эти страны «чрезвычайно несправедливы» к США.

