Последняя дуэль: чего мы не знаем о поединке Пушкина и Дантеса

29 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года Александр Пушкин получил смертельное ранение во время дуэли на Черной Речке, через два дня поэт скончался в своей квартире в Петербурге.

Пока высший свет столицы сочувствовал раненому в руку Жоржу Дантесу, к квартире умирающего поэта потянулись тысячи и тысячи людей разных сословий. Последний поединок Пушкина вошел в историю как черный день русской литературы — и поставил точку в истории, длившейся к тому моменту уже больше года.

«Известия» собрали факты о самой знаменитой дуэли в истории России и о том, что ей предшествовало.

Сколько участников было в этой истории?

К началу 1837 года настойчивые ухаживания Жоржа Дантеса за Натали Гончаровой обросли целым клубком интриг, сплетен, скандалов и оскорбительных писем, среди которых был и отправленный Пушкину «Патент на звание рогоносца». Во всё это к тому моменту был вовлечен весьма широкий круг участников.

На стороне Дантеса выступал его приемный отец, посланник Нидерландов в России барон Луи фон Геккерн, от которого Дантесу должны были перейти титул и немалое состояние. Фон Геккерн активно участвовал в разрешении ситуации и даже встречался с Натали, умоляя ее ответить на притязания приемного сына. В той или иной степени содействовали Дантесу и фон Геккерну и другие представители высшего общества — например, граф Строганов, выступивший советчиком барона накануне дуэли, или троюродная сестра Натали Идалия Полетика, одна из главных противниц поэта в свете.

Кроме того, в любовную историю были вовлечены две сестры Наталии Николаевны — Екатерина и Александрина (причем злые языки то и дело приписывали и Пушкину, и Дантесу романы с каждой из сестер). Екатерину и Натали гибель Пушкина разведет навсегда. Но одним из главных «наблюдателей» за разворачивающейся интригой выступил сам император Николай I, давно благоволивший красавице Гончаровой.

Кто кого вызывал?

Первый вызов на дуэль Пушкин отправил Дантесу осенью 1836 года. Тогда дуэль не состоялась — дело разрешилось внезапным решением Дантеса жениться на сестре Наталии Гончаровой, Екатерине, после чего он, однако, возобновил ухаживания за Натали. Всем хорошо известно, что вторая дуэль последовала зимой 1837 года после оскорбительной реплики Дантеса о Натали.

А вот на эту, последнюю, дуэль вызывал не Пушкин, вызывали его. Дантес действительно отпустил непристойный каламбур, и поэт, желая спровоцировать поединок, отправил заведомо оскорбительное письмо отчиму Дантеса, фон Геккерну. Фон Геккерн, по одной из версий, посоветовавшись со Строгановым, ответил на письмо вызовом. Но в силу почтенного возраста к барьеру вместо себя он отправил приемного сына — кавалергарда Дантеса.

Каламбур, оскорбивший Натали и ее мужа, был связан с мастером по педикюру (или мозольных дел мастером), который ездил и к Натали, и к супруге Дантеса Екатерине. Считается, что Дантес в разговоре с Натали Гончаровой отметил по-французски, что, по словам мастера, мозоль жены Пушкина прекраснее, чем у Екатерины. Однако «мозоль» и «тело» по-французски звучали одинаково. Натали пожаловалась на грубость мужу.

Как относилась к происходящему сама Натали?

Александр Пушкин был на 13 лет старше жены. Они познакомились в 1828 году, а в 1829-м Пушкин сделал первое предложение: ему 29, Натали 16 лет. Она только начала выезжать в свет, а у Пушкина к тому моменту уже был солидный опыт любовных похождений — в составленном самим поэтом списке возлюбленных фигурировало 37 имен. Ответ Гончаровых был неопределенным и не предполагал ни немедленного согласия, ни отказа — мать Натали сочла, что дочь слишком молода для брака. Впрочем, сам Пушкин, говоря о возможном союзе, надеялся лишь на то, что со временем молодая жена к нему «привыкнет». О любви Натали поэт не смел и думать.

Второе (и уже успешное) сватовство произошло спустя год — в 1830 году, а в 1831-м Пушкин и Гоначарова обвенчались. При этом поэт, чтобы ускорить свадьбу, в конце концов сам оплатил приданое невесты. Но после свадьбы ситуация лишь осложнилась: поэт вывез молодую жену в Царское Село, где вместо тихой жизни его ждал оглушительный успех Натали при дворе. Гончарову заметил сам император Николай I — поэт был вынужден нести дополнительные расходы на модные туалеты для жены. И ревновал.

В 1835 году среди многочисленных поклонников Гончаровой, у которой к тому моменту было уже четверо детей, возник французский подданный, кавалергард Жорж Дантес — ровесник Натали, красавец, пользующийся успехом в высшем свете и обладающий немалым состоянием. Симпатизировала ли она Дантесу и насколько, не совсем ясно. Но известно, что ухаживания Дантеса порой приобретали навязчивый характер. В этой истории фигурировал как минимум один скандальный эпизод, произошедший уже в 1836 году: Идалия Полетика, пригласив к себе Натали, оставила ее наедине с Дантесом, а тот стал шантажировать Гончарову самоубийством, в случае если она ему откажет. Натали сбежала и обо всем рассказала мужу. Осенью того же года Пушкин и ряд его знакомых получили пасквиль, озаглавленный «Патент на звание рогоносца». Уверенный, что авторами письма стали Дантес и барон фон Геккерн, Пушкин вызвал молодого человека на дуэль, но тот немедленно заявил о давнем намерении жениться на сестре Натали — Екатерине. Вместо дуэли состоялась свадьба.

Достоверно неизвестно также, какие чувства Гончарова испытывала к мужу — исследователи до сих пор не могут установить, куда исчезли ее письма, адресованные Пушкину. Но по ряду свидетельств, в том числе по стихотворению «Когда в объятия мои…», написанному поэтом в 1830 году и адресованному невесте, можно предположить, что Гончарова ревновала его к предыдущим возлюбленным и не скрывала этого от будущего мужа. При этом сам Пушкин в письмах нередко обвинял жену в кокетстве, а вот современники описывают первую красавицу Петербурга то как легкомысленную кокетку, то как очень холодную и замкнутую женщину.

О чем Пушкин писал императору после дуэли?

В жизни Пушкина было около 30 дуэльных вызовов, три из которых окончились поединками. Третьей — и последней — стала дуэль с Дантесом.

Поскольку дуэли во времена Пушкина были запрещены, а друзья поэта были против поединка, Пушкин долгое время не мог найти себе секунданта — он даже предложил д’Аршиаку, секунданту Дантеса, выбрать кандидата на свое усмотрение, но тот ответил отказом. К своему лицейскому другу, Данзасу, Пушкин обратился практически в день дуэли.

Во время поединка на Черной Речке Пушкин был ранен в бедро и в живот, Дантес — в руку. В ночь с 27 на 28 января умирающий поэт и император Николай I обменялись письмами — Пушкин извинялся за нарушение запрета на дуэли и просил не наказывать Данзаса, выступившего секундантом. Записку во дворец доставил доктор Арендт. Он же привез ответ — император сообщал, что прощает поэта и обещает взять на свое попечение его жену и детей.

Через день, 29 января, Пушкина не стало.

Что стало с Натали Гончаровой, Дантесом и остальными?

Александр Пушкин был похоронен в Псковской губернии, в Святогорском монастыре, рядом со своей матерью. Натали Гончарова не присутствовала на похоронах — от потрясения у нее началась горячка — и впервые посетила могилу поэта через два года после его гибели. При дворе же она появилась лишь спустя шесть лет — в 1843 году, а еще спустя год она стала женой генерала Петра Ланского. Натали было 32 года. В этом браке она родит еще трех сыновей и умрет от простуды в 1863 году. От первого брака с Александром Пушкиным у нее осталось две дочери и два сына — все они проживут долгую жизнь и умрут уже в XX веке.

Зимой 1837 года все, связанные с дуэлью, пошли под суд. Дантес был разжалован и выслан из страны — вместе с ним Россию покинула и сестра Натали, Екатерина. Сестры никогда больше не общались. Выслан был и отчим Дантеса, барон фон Геккерн. Данзас провел несколько месяцев на гауптвахте, однако в дальнейшем участие в дуэли на его службе не сказалось.

Император выполнил все обязательства, взятые на себя перед семьей Пушкина: заложенное имение было очищено от долгов, сыновья получили пособие на обучение и пажеские должности, незамужние дочери и сама вдова — пенсию. Семье также было единовременно выплатчено 10 тыс. рублей и дано право на получение всех доходов от собрания сочинений поэта, изданного за казенный счет.

